Navigacijski komplet GPS ​EPOS je na voljo za tri robotske kosilnice iz serije NERA, ki so posodobljene različice predhodnih modelov za srednje zahtevno in zahtevno uporabo – preizkušeni model kosi območja do 3200 m2. Delovno območje kosilnic v seriji NERA lahko definiramo tudi s klasičnim sistemom mejnega in vodilnega kabla ali pa se odločimo za sprejemnik GPS. Tako montažni sistem s kabli kot sistem EPOS sta samostojna dodatka, ki ju izberemo glede na potrebe in možnosti.

Za pregledne travnike s pogledom v nebo

​​Satelitsko vodena robotska košnja je primerna za velike odprte parcele, na katerih je možen optimalen sprejem satelitskih in radijskih signalov. Splošno navodilo je, da naj bi bilo med višjimi objekti in navidezno mejo vsaj 4–6 metrov prostora. Na sprejem signala vplivajo tudi goste drevesne krošnje, nadstreški in drugi elementi, ki ovirajo širok pogled v nebo. Robotska kosilnica mora imeti dober satelitski sprejem, kar pomeni bolj ali manj neoviran pogled v nebo skoraj do obzorja. To še bolj velja za referenčno postajo, ki je vmesni člen komunikacije med robotom in sateliti. Postavljena mora biti vsaj 2,5 metra visoko, potreben je tudi stalen neoviran 160º pogled v nebo.

Postavitev navidezne ograje

Navidezno ograjo postavimo s pomočjo pametnega telefona. Z aplikacijo usmerjamo kosilnico kot z daljinskim upravljalnikom – naprej, nazaj, levo, desno. Na sprednjem levem robu ohišja kosilnice je senzor za določanje položaja, tako da se skupaj s kosilnico sprehodimo po celotni parceli in pri vsakem zavoju določimo skrajno točko, do katere bo kosilnica samostojno kosila. Podobno označimo tudi območja s prepovedjo košnje znotraj travnika, kar je enostavneje kot pri klasični postavitvi z mejnim kablom. Omejevanje gredic in dreves z zankami ali fizičnimi ovirami je pri sistemu EPOS preteklost, kar se nam je zdel eden najbolj zanimivih dejavnikov. Območje brez košnje določimo z vodenjem kosilnice, prepovedani obroč pa se v aplikaciji pokaže kot rdeče območje – območje košnje je obarvano zeleno. Sistem EPOS omogoča tudi več fleksibilnosti pri postavitvi polnilne postaje. Pri klasični postavitvi mora biti ta na robu košene površine, pri satelitski navigaciji pa kjer koli na košeni površini, ob robu ali celo zunaj nje.

Nadgradnja voznih lastnosti

Robotske kosilnice serije NERA imajo precej dobre terenske lastnosti. Programska oprema, ki usmerja delovanje koles, je iz posodobitve v posodobitev bolj dodelana, pomaga pa tudi nova gibljiva prednja os. Pogonska kolesa so standardna, prednja pa se v primerjavi s starejšimi modeli bolje prilagajajo terenu. Kosilnica se giblje tekoče, na našem testnem poligonu smo zaznali manj ustavitev. Teren za košnjo je bil sicer zahteven, z valovito in neravno površino, luknjami in krtinami, ki lahko samostojni robotski kosilnici povzročijo težave. V tehničnih podatkih zasledimo podatek, da je kosilnica sposobna vožnje v klanec do 50 % oziroma 26º.

Novejše ohišje in manj tipk

Na ohišju smo opazili še nekaj drugih novosti. Prenovljena je polnilna postaja z nekoliko drugačnim priklopom in bolje vidno signalno lučko. Ohišje robotske kosilnice je na izpostavljenih mestih gumirano, nova je nadzorna plošča. Na njej skoraj ni tipk, temveč zgolj vrtljiv izbirni gumb in veliki tipki STOP ter START. Jasno in pregledno, nekoliko smo pogrešali zgolj klasično fizično stikalo za vklop/izklop, ki se je na starejših modelih robotskih kosilnic skrivalo pod ohišjem. Pri vsaki elektronski napravi je takšno stikalo dobrodošlo kot zanesljivo orodje za ponastavitev naprave.

Polovica izkušnje je mobilna aplikacija

Uporabe kosilnice Automower Nera 430X si ne moremo predstavljati brez pametnega telefona in aplikacije AM Connect. Aplikacija nam ponuja vpogled v status kosilnice, njeno lokacijo, v njej nastavljamo urnike delovanja, višino košnje, vklapljamo tudi številne dodatne funkcije. V aplikaciji urejamo območja košnje in prepovedi košnje – če uporabljamo tehnologijo EPOS, je aplikacija glavno orodje za ta namen, pri uporabi mejnega kabla pa je v pomoč sistem AIM, ki prav tako omogoča ustvarjanje različnih režimov košnje na virtualnem zemljevidu. Uporabnost aplikacije AM Connect je za izkušnjo z robotsko kosilnico vsaj tako pomembna kot terenski preizkus. Aplikacija je sodobna, pregledna in odzivna, uporabna pa je bolj ali manj intuitivno. Na nekaterih mestih bi lahko bila uporaba nekoliko bolj zglajena, kar bo treba nasloviti v prihajajočih posodobitvah. Primer – možno je spreminjanje obstoječih območij, a na nekoliko okoren način lahko premikamo zgolj posamezne točke. V prihodnosti si želimo označevanja več točk naenkrat, možnosti urejanja s potegom, dodajanja novih točk, združevanja in ločevanja različnih delovnih območij in še kaj. Presenetil nas je za nekaj metrov zamaknjen položaj virtualnega zemljevida glede na satelitsko sliko, vendar to ni vplivalo na natančnost delovanja. Husqvarna AM 430X NERA ima omogočeno posodabljanje programske opreme prek mobilnega omrežja, tako se bosta skozi življenjsko dobo brez obiska serviserja samodejno posodabljali tako kosilnica kot aplikacija.

EPOS obeta veliko, a kabel pri Husqvarni ostaja

Robotska kosilnica s satelitskim sistemom EPOS je v marsičem podobna klasičnemu robotu. Kosi samostojno, varno in zanesljivo, njena prisotnost na travniku je nemoteča. Odsotnost fizičnega kabla je velika prednost; satelitsko usmerjanje omogoča zelo fleksibilno montažo, všeč nam je bila tudi odsotnost fizičnih posegov na terenu in brezskrbnost glede poškodb na kablu. Razlike glede zahtevnosti montaže niso tako izrazite, kot bi morda mislili. EPOS zahteva od postavljavca določeno vrsto specifičnega znanja, mejni kabel pa drugo. Neupoštevanje navodil vodi v napake ne glede na tip montaže, je pa res, da je s sistemom EPOS spreminjanje neprimerno bolj priročno kot pri kablu. Pred odločitvijo za sistem EPOS​ priporočamo obvezen ogled parcele skupaj s pooblaščenim prodajalcem, ki oceni primernost terena in lahko svetuje glede optimalne izbire. Tako kot pri mejnem kablu lahko tudi vzpostavitev sistema EPOS prevzame prodajalec, ki zagotovi zanesljiv izkoristek potenciala robotske kosilnice.