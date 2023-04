Kljub temu, da je ruskih vojakov več, ukrajinske sile vedo, kako ravnati, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ocenil Horenko in dodal, da jim s ciljanjem na ključne položaje ruskih sil uspeva preprečevati prevzem mesta.

O nadaljevanju spopadov zlasti na zahodu Bahmuta poroča tudi britansko obrambno ministrstvo, ki ob sklicevanju na obveščevalne podatke dnevno navaja informacije o stanju na ukrajinski fronti. Ukrajinske sile se po njihovih navedbah sedaj bojujejo zlasti za ohranitev nadzora nad pomembno dobavno potjo 0506. V tem okviru spopadi trenutno potekajo tudi v bližini vasi Hromove, so zapisali na Twitterju.Razmere v Bahmutu, kjer spopadi potekajo že deset mesecev, so resnično težke, je danes priznal poveljnik ukrajinskih sil za posebne operacije Viktor Horenko, ki je obiskal svoje vojake v mestu. Britansko obrambno ministrstvo poroča, da so se spopadi preselili tudi na obrobje mesta, kjer si Ukrajina prizadeva ohraniti nadzor nad dobavno potjo.

Kljub temu, da je ruskih vojakov več, ukrajinske sile vedo, kako ravnati, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ocenil Horenko in dodal, da jim s ciljanjem na ključne položaje ruskih sil uspeva preprečevati prevzem mesta.

Rusko obrambno ministrstvo in najemniška vojaška skupina Wagner sicer javljata, da nadzorujeta okrog 80 odstotkov mesta, ki je nekoč štelo 70.000 prebivalcev, danes pa je v veliki meri uničeno.

Ukrajina se Bahmutu, ki je tarča napadov od lanskega poznega poletja, ne želi odreči, da bi preprečila prodor ruskih sil globlje v notranjost države. Mesto namreč predstavlja glavni del obrambne črte med Bahmutom in Siverskom, ki jo je ukrajinska vojska vzpostavila po ruskem zavzetju Severodonecka in Lisičanska.

Če bi mesto v celoti padlo v ruske roke, bi se s tem za Ruse odprla pot do večjih mest Slovjansk in Kramatorsk, bliže na dosegu bi jim bilo tako tudi načrtovano zavzetje celotne regije Doneck.

Francoska tiskovna agencija AFP z obiska v mestu poroča, da Ukrajina v Bahmutu za visoko ceno brani vsako ulico posebej. A ob tem navaja besede namestnika poveljnika tamkajšnjega bataljona, da s tem drugim enotam ukrajinske vojske dajejo čas za pripravo na protinapad.

O nadaljevanju spopadov zlasti na zahodu Bahmuta poroča tudi britansko obrambno ministrstvo, ki ob sklicevanju na obveščevalne podatke dnevno navaja informacije o stanju na ukrajinski fronti. Ukrajinske sile se po njihovih navedbah sedaj bojujejo zlasti za ohranitev nadzora nad pomembno dobavno potjo 0506. V tem okviru spopadi trenutno potekajo tudi v bližini vasi Hromove, so zapisali na Twitterju.