Letos je 25. Slovenska turistična borza (SIW) prvič po letu 2019 spet v polnem obsegu. Danes bodo tako izvedli 3000 vnaprej dogovorjenih sestankov. Za 15-minutno srečanje so se ponudniki in kupci dogovorili prek aplikacije. Udeležuje se je tudi 36 agencij z oddaljenih trgov, med katerimi je največ ameriških podjetij.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je udeležba ameriških organizatorjev potovanj tudi posledica dogodka I feel Slovenia night, poslovno-investicijske konference in delavnice slovenskega turizma, ki so jih organizatorji izvedli aprila v ameriškem Dallasu.

»To, da agenti iz vsega sveta pridejo v Slovenijo, pomeni veliko, saj imajo možnost, da mrežijo in si ogledajo ponudbo na predštudijskih in študijskih potovanjih, ki smo jih pripravili posebej zanje,« je povedala direktorica STO Maja Pak. Na borzi se krepijo stiki in ustvarjajo nova poznanstva, kar vidi kot veliko priložnost slovenskega turizma, je dodala.

Turizem največja žrtev epidemije covida-19

Generalna direktorica direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dubravka Kalin je na današnji novinarski konferenci v okviru turistične borze izpostavila, da si ministrstvo na različnih področjih prizadeva slediti potrebam, ki jih dnevno izraža turistično gospodarstvo. Ob tem je ocenila, da je bil največja žrtev v gospodarskem sektorju med epidemijo covida-19 ravno turizem.

Tudi podžupan piranske občine Christian Poletti je na dogodku v nekdanjem skladišču soli Grando izpostavil, da je turizem kot panoga zaradi epidemije trpel, a da so trenutno pozitivno naravnani glede prihajajoče sezone, saj je Piran ena izmed najbolj turističnih občin v državi.

Kot je pojasnila direktorica STO, je turizem na globalni ravni lani dosegel boljše rezultate, kot je bilo pričakovano. Najhitreje je okrevala Evropa, Slovenija pa je pri tem nad evropskih povprečjem. Glede na raziskave bodo turisti še bolj pozorni na razmerje med kakovostjo in ceno, skrbijo pa jih konflikti v Ukrajini ter povečanje stroškov potovanja, je še povzela aktualne trende.

Sodelovanje s športniki ambasadorji

Na področju aktualnih projektov STO je Pakova izpostavila, da je posebnega pomena sodelovanje s športniki ambasadorji, kar povečuje pozornost, dviguje ugled in prepoznavnost Slovenije kot destinacije. »Zelo pomembno je, da komuniciramo enotno in delimo vrednote Slovenije,« je še povedala na novinarski konferenci in dodala, da jih čaka letos še okoli 100 poslovnih dogodkov v tujini.

V. d. direktorja Turističnega združenja Portorož Aleksander Valentin je povedal, da destinacija Portorož-Piran zaradi podpore ministrstva in STO med epidemijo covida-19 ni bila toliko prizadeta kot morda nekatere druge destinacije, za kar so hvaležni. Spomnil je še na projekt regionalizacije in da je po njegovi oceni pravilno Istro obravnavati kot celoto. »Štiri občine, ki tvorijo Istro, so zelo komplementarne z vidika svojih produktov, z vidika potenciala pa ravno tako,« je poudaril.

Na Slovenski turistični borzi je sicer letos prisotnih 150 slovenskih ponudnikov in 150 tujih podjetij iz 33 držav, med katerimi je največ italijanskih. Kot so izpostavili organizatorji, so še posebej ponosni, da je 54 odstotkov kupcev novih.