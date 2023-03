Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je v minulem tednu znašel v središču pozornosti slovenske javnosti. Slab obisk na svetovnem prvenstvu v nordijskih športih, umik investicije stoletja Magne iz Slovenije, protest sobaric v državni družbi Sava Turizem in subvencije podjetjem zaradi visokih cen energentov so socialnega demokrata potisnili v ospredje.