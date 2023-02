V SGIT so v današnjem sporočilu za javnost ponovili, da gre pri prenosu zaposlenih na zunanje izvajalce "za škodljive prakse, ki vplivajo na socialni in materialni položaj delavcev".

S tem, ko je Sava Turizem, lastnica Hotelov Bernardin, prenesla sobarice, je oslabila tudi njihovo sindikalno organiziranost, so opozorili. »Med outsourcanimi delavci je namreč tudi predsednica sindikata in članica sveta delavcev v Savi Turizem, ki ji je zaradi outsourcinga onemogočeno nadaljnje sindikalno delovanje in delovanje v svetu delavcev Save Turizem,« so pojasnili.

Potrdili so, da so se v sredo na temo prenosa sobaric sestali z ministrom za delo Luko Mesecem, da jih ta podpira in napoveduje možnost sprememb nekaterih delov zakonodaje. »A se oboji zavedamo, da so za vsako spremembo potrebni dolgotrajni postopki,« so dodali.

V tej luči so v SGIT razočarani, saj so pričakovali več pozitivnih odzivov Slovenskega državnega holdinga (SDH) in predsednika vlade Roberta Goloba. Sava Turizem je namreč v lasti družbe Sava, katere 90-odstotni lastnik je prek SDH in Kapitalske družbe država.

Ob tem so se v sindikatu odzvali tudi na sestanek, ki so ga imeli predstavniki delavcev minuli teden z upravo Save Turizma in vodstvom Aktive čiščenja. Zmotilo jih je, da je šla Sava Turizem kljub dogovoru, da je sestanek interne in zaupne narave, še isti dan v medije.

»Posvetovanje 10. februarja nikakor ni potekalo v duhu socialnega partnerstva in reševanja težav, še manj v duhu prizadevanja za sklenitev kakršnega koli sporazuma,« so zatrdili.

Na sestanku je po njihovih besedah med drugim padlo opozorilo, »da je zaradi medijskih nastopov predstavnikov sindikata, ki naj bi škodovali ugledu družbe, prišlo do upada nočitev, torej poslovne škode, ter da so zadevo predali odvetnikom, da pripravijo kazenske ovadbe in odškodninske tožbe«. Sami so to razumeli kot poskus ustrahovanja.

V zvezi s predvidenim prenosom sobaric na Aktivo čiščenje pa je bilo sindikalistom na sestanku povedano, da ga ne bodo preprečili in da bo podjetje v primeru stavke zahtevalo sodni preizkus njene zakonitosti.

V SGIT pa bodo vztrajali, da tam, kjer je potreba po rednih zaposlitvah, ne sme prihajati do outsourcinga in da vlada izpolni zavezo iz koalicijske pogodbe, povezano z odpravo prekarnega dela in outsourcinga v javnem sektorju. »In mi dodajamo, tudi v družbah, kjer je država lastnik,« so pristavili. »In stavka v Savi Turizem, bo«, so sklenili.

Na napovedano napoved stavke so se popoldne odzvali tudi v Savi Turizmu. Kot so zapisali, o stavki uradno še niso bili obveščeni, na podlagi medijskih poročanj pa razumejo, »da gre za sindikalni boj v interesu sindikata za ohranitev moči in bonitet posameznikov, ki delujejo v interesu sindikata in ne svojih sodelavcev«.

Ob tem so zavrnili očitke o ustrahovanju predstavnikov delavcev. »Nikoli nismo omejevali delovanja sindikata, opozorili pa smo, da navajanje neresničnih informacij škoduje ugledu naše družbe,« so dodali.

Po njihovih pojasnilih bodo proces prenosa sobaric v Hotelih Bernardin na družbo Aktiva čiščenje, za kar so »izpolnjene vse zakonske podlage«, izvedli s 1. marcem, pri tem pa gre za razširitev »outsourcinga dejavnosti čiščenja na preostalih deset odstotkov sob v skupini Sava Hotels«. Kot so dodali, je »po vzoru svetovnih hotelskih verig« čiščenje 90 odstotkov sob v družbi na zunanje izvajalce preneseno že zadnjih deset let.

Za takšno poslovno odločitev družbe so se, kot so zatrdili, odločili zaradi izredne sezonske naravnanosti dejavnosti, kjer je »težko uravnavati nihanja števila zaposlenih sobaric«, in višje kakovosti zaradi specializacije.

Ob tem so navedli, da so z začetkom februarja prenos osebja na novega delodajalca izvedli v Zdravilišču Radenci in Termah Ptuj. Po njihovih trditvah so »zaposleni potrdili, da je prenos potekal nemoteno in v pozitivnem vzdušju«, zaposleni pa da so od novega delodajalca prejeli v podpis anekse z višjimi plačami.