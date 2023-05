Koordinator zbiranja podpisov za spremembo zakona o dvigu pokojnin pri Inštitutu 1. oktober Igor Černoga je povedal, da so v podporo zakonu na upravnih enotah zbrali nekaj manj kot 8000 podpisov. Za vložitev zakona v zakonodajni postopek jih sicer potrebujejo 5000, vendar Černoga podpornike poziva, naj nadaljujejo oddajanje podpisov. »Večje število kot bomo zbrali, večjo pogajalsko moč bomo imeli,« je dejal.

Glede na zakonski predlog, ki ga je pripravila iniciativa Glas upokojencev, bi pokojnine, ki ne presegajo 1000 evrov, zvišali za 20 odstotkov, tiste do 1500 evrov bi bile višje za deset odstotkov, tiste nad 1500 evrov pa za pet odstotkov. Zakon bi veljal do sprejetja nove pokojninske reforme. Šestdesetdnevni rok za zbiranje podpisov pa se izteče 22. junija.

Predsednik inštituta Pavel Rupar pa je ob tem napovedal »protestni umik« predloga zakona o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja, za katerega so podpise začeli zbirati prejšnji mesec. Za umik so se odločili, ker jih je v tej zadevi s svojim zakonom prehitela vladna koalicija. Rupar je omenil še, da so v imenu inštituta pisali predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, saj menijo, da so medijsko zapostavljeni. Po njegovih trditvah Evropska komisija stoji za pluralnostjo medijskega poročanja.

Z dvema avtobusoma upokojencev nameravajo v Bruslju doseči pravico

Inštitut 1. oktober gre po Ruparjevi napovedi z dvema avtobusoma upokojencev v Bruselj, kjer nameravajo doseči pravico in enakopravnost, če je ne morejo doseči v Sloveniji. Obenem pa je navedel, da je bil zaradi sovražnih izjav vladajočih tarča sovražnosti, da mu je po četrtem shodu upokojencev nekdo razbil okno na avtomobilu, nekdo pa je pljunil njegovega 14-letnega vnuka.

Černoga je sicer na začetku konference pozval vladajoče, naj se vzdržijo sovražnosti. »Če se bodo oni vzdržali sovražnosti kot prvi, tudi iz naših ust ne bo prišla slaba beseda,« je dejal. »Če kaj rečemo, rečemo samo zaradi tega, ker se branimo,« je upravičeval njihove pretekle izjave. Rupar je bil namreč zlasti zaradi neprimernih izjav o svetovalki predsednice republike tarča ostrih kritik, politični vrh pa mu je sporočil, da so vrata odločevalcev za ljudi, ki širijo nestrpnost in sovražnost, zaprta.