Mahanje z zastavami in Ruparjevo posiljeno vzpodbujanje množice upokojencev sredi Ljubljane je ob orkestriranem prihodu traktoristov znak, da se SDS in vrh RKC ne bosta zlahka odrekla svojim političnim in finančnim privilegijem. Predvsem pa ne težnji priti ponovno na oblast.

Kakšen vtis je napravil razkazovani traktorski vozni park, s katerim bi lahko poželi žito v velikem delu Panonske kotline, je seveda drugo vprašanje. Vsekakor s tem vzbujanjem pozornosti neke dodane vrednosti k rešitvam problematike kmetijstva ne vidim. Baje jih najbolj moti predlog zakona, ki je v javni obravnavi in se nanaša na zaščito živali. Čudno. Nasprotovanje medvedom je veliko večje kot proti klopom, ki s klopnim meningoencefalitisom povzročijo večjo škodo v državi. Pa še nisem slišal, da bi protestirali proti klopom in zahtevali njihovo uničenje. Pa šalo na stran. Tudi razkazovanje nagačenih zaščitenih ptic je »velik« prispevek k razumevanju tega, kar hočejo demonstranti sporočiti vladi in vsem nam. Res povedno.

Pravzaprav čudno, kot je bilo razkrito tudi v zadnji Tarči, da so bile vse niti od predlogov do odločitev na kmetijskem področju v preteklosti skoraj v celoti v rokah kmečkih lobijev, njihovih strank in RKC, ki se je »uspešno« integrirala v vse pore države. Koliko je tako resnično spoštovano načelo ločitve verskih skupnosti od države, je pravzaprav že skoraj neumestno vprašanje. Z raznimi »kupčkanji« doma, obiski pri papežu, »pravno formalnim« mešetarjenjem – povedno je zadnje za 22,6 milijona evrov, tako da je »večna« ločitev med cerkveno in posvetno oblastjo zelo daleč od realnosti ter sodobnih civilizacijskih dosežkov. Vpletanje vrha, a očitno tudi ne samo vrha RKC v otipljive denarne zadeve presega že vsako mejo dobrega okusa in omalovaževanja zdrave pameti nas državljanov ter tudi države. »Zmanjšanje« nadomestil oziroma dodatkov predstavnikom verskih skupnosti je ob nenormalnih izplačilih »izgubljenih zaslužkov oziroma dobička« zaradi vračanja ob denacionalizacijskih gozdnih površin pesek v oči vsem nam državljanom, ki plačujemo davke v tej državi. Morda bi bil pa umesten razmislek o kakšnem davku RKC?

Pa če se vrnem k upokojenskim protestom in hvalisanjem Pavla Ruparja o več kot stotih avtobusih, ki so bili namenjeni v Ljubljano, bi prosil samo za odgovor na vprašanje: Kdo in iz katerih sredstev je zagotovil plačilo avtobusov? Sumim, da morda tudi gorivo za traktorje ni bilo zagotovljeno iz žepov protestnikov. Da niso bile tudi tu kakšne EU dotacije?

Skratka: trkanje na odprta vrata vlade je ob podpori znanih koristoljubcev neumestno. Razgalja pa vse umazane podrobnosti, ki so jih v preteklosti in še danes izvajali vedno isti ljudje z imeni in priimki v SDS, NSi in drugje. Da vestno asistira tudi javna RTV, pa seveda ne čudi več.

Sicer pa velja za vse: kaj niste razumeli lanskih volilnih sporočil? Predstavnikom vladne koalicije pa le nasvet: Pojdite vendar odločno po poti, za katero smo vam dali mandat! Če pa ste pozabili, čemu ste se zavezali, pa le en bežen pogled na ustavo. In brez bojazni, da bo »ulica diktirala rešitve«. Janševa vlada ni upoštevala ne ustave ne dobronamernih predlogov s strani nikogar doma in ne v tujini. Vam pa ni treba upoštevati zlonamernih predlogov rušiteljev z zastavami in netenjem sovraštva. Pa čeprav se tudi ti sklicujejo na ustavo in demokracijo. No, vseeno je »majhna« razlika, kajne?

Miloš Šonc, Grosuplje