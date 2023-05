Naftarji izgubili prvo domačo tekmo končnice proti vitezom

Hokejisti Edmonton Oilers, ki so v uvodnem krogu končnice severnoameriške lige NHL izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so na tretji tekmi drugega kroga zahodne konference proti Vegas Golden Knights doma doživeli grenko razočaranje. Gosti iz ameriške kockarske Meke so namreč gladko zmagali s 5:1 in v boju na štiri zmage povedli z 2:1.