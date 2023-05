Po navedbah policije za zdaj še ni znano, ali je voznik s terenskim vozilom v množico v mestu blizu meje z Mehiko zapeljal načrtno. Mediji, ki so se sklicevali na predstavnike policije, so sicer sprva poročali, da je šlo za namerno dejanje. Očividci so povedali, da je moški peljal prevozil rdečo luč na semaforju in pred postajališčem pospešil, preden je zapeljal v ljudi na postajališču.

Po zadnjih podatkih je umrlo osem ljudi, še pet pa jih je bilo poškodovanih, med njimi jih je po poročanju britanskega BBC več v kritičnem stanju.

Policija je voznika, ki je bil v incidentu poškodovan, prijela in proti njemu vložila ovadbo zaradi nevarne vožnje. Prepeljali so ga v bolnišnico in pri njem med drugim opravili preizkuse, ki bodo pokazali, ali je morda vozil pod vplivom drog ali alkohola.

V policiji so že sprožili preiskavo dogodka, ni pa znano, ali so med žrtvami tudi migranti, ki so nastanjeni v zavetišču za brezdomce.

Tragedija se je dogodila pred četrtkovo odpravo politike nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki mejnim patruljam omogoča, da na meji zavrnejo migrante, ne da bi sprejele njihove prošnje za azil. Zaradi bližajočega se izteka pravil o postopanju z migranti se namreč oblasti bojijo povečanja obsega nezakonitih migracij v ZDA, še poroča AFP.