V zadnji akciji so tako aretirali 60 ljudi in zasegli več kot 11.000 ukradenih umetnin. Tokratno akcijo je sicer vodila španska policija, a je potekala še v 13 drugih evropskih državah. Policija je predvsem pozorna na tihotapljenje umetnin na letališčih, mejnih prehodih pa tudi na raznih dražbah, celo v muzejih in zasebnih domovih. Poseben del operacije je potekal na spletu, preverili so skoraj 9000 spletnih strani in nato zasegli več kot 4000 ukradenih predmetov. Iz Europola so posredovali še nekaj zanimivih podatkov akcije Pandora. V Italiji so zasegli 77 antičnih knjig, ki so bile sicer ukradene iz nekega samostana, prodajale pa so se prek spleta. V Španiji so zasegli marmornati doprsni kip Salonine Matidije, ki naj bi bila nečakinja rimskega cesarja Trajana. Poljaki so zasegli več kot 3000 antičnih kovancev, ki so se prav tako prodajali prek spleta. Portugalci so zasegli 48 cerkvenih kipov in drugih artefaktov, ki naj bi bili povezani s serijo 15 vlomov v cerkve v severnem delu Portugalske že v 90. letih. Grška policija je preiskala neko zasebno hišo in tam našla 41 verskih spomenikov in slik, ki so bile prav tako ukradene. V Bosni in Hercegovini pa so kar na neki pošti zasegli 13 arheoloških artefaktov (tudi nakit) iz Rusije.