Dve leti po dramatični aretaciji je tožilstvo 27-letnega Romana Protaseviča med drugim obtožilo zarote za nezakonit prevzem oblasti, je danes poročala beloruska državna tiskovna agencija Belta, ki se sklicuje na svojega dopisnika v sodni dvorani v Minsku. Protasevič, ki je bil v preteklosti glavni urednik opozicijskega kanala Telegram Nexta, v avtoritarni Belorusiji velja za političnega zapornika.

Njegova aretacija maja 2021 je povzročila ogorčenje po vsem svetu. Bil je na letu iz Grčije v Litvo s svojim dekletom Sofijo Sapego, ko so beloruske oblasti prisilile letalo družbe Ryanair k pristanku v Minsku zaradi domnevne grožnje z bombo. Protaseviča in Sapego so takoj aretirali in zaprli. Sapega, ki je ruska državljanka, je bila obsojena na šest let zapora.

Po aretaciji se je Protasevič večkrat pojavil na beloruski državni televiziji, kjer se je distanciral od svojih opozicijskih dejavnosti. Vendar sorodniki domnevajo, da so bile njegove izjave izsiljene pod velikim pritiskom in ob domnevnem mučenju.

Sodišče v Minsku je na zaporno kazen obsodilo tudi soustanovitelja opozicijskega medija Nexta Stepana Putila in Jana Rudika. Prvega je obsodilo na 20, drugega pa na 19 let zapora zaradi pozivanja k »terorističnim dejanjem«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.