Beloruske oblasti so Sofio Sapego, sicer rusko državljanko, obtožile agitacije, spodbujanja k nasilju in umoru ter obrekovanja predstavnikov oblasti, policije in sodstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju medijev naj bi trenutno potekalo sojenje tudi Protaseviču, ki je po aretaciji večkrat nastopil na beloruski državni televiziji in se med drugim skušal distancirati od svojih opozicijskih dejavnosti. Tako sorodniki kot njegovi podporniki pa domnevajo, da je svoje izjave podal pod prisilo.

Protasevič je sicer leta 2019 pobegnil v Evropo, od koder je soupravljal kanale Nexta na Telegramu, ključnega beloruskega opozicijskega medija, ki je pomagal mobilizirati protestnike na zgodovinskih shodih proti sporni ponovni izvolitvi Lukašenka leta 2020.

Sofia Sapega in Protasevič sta bila pridržana maja 2021 na letu iz Aten v Vilno, ko so beloruske oblasti zaradi domnevne grožnje z bombo prisilile letalo družbe Ryanair, da je pristalo v Minsku. Evropska unija je zaradi prisilnega pristanka zaprla beloruski zračni prostor in prepovedala lete letalskim družbam iz te države.