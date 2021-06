Protasevič, ki je v predhodnih nastopih oz. posnetkih pred kamero priznal očitana kazniva dejanja, med drugim spodbujanje nemirov, je tokrat zatrdil, da je dobrega zdravja. 26-letni opozicijski aktivist je tudi dejal, da ga v zaporu, kjer je od 23. maja, ne mučijo.

»Belorusiji je povzročil škodo in sedaj poskuša popraviti situacijo«

Povedal je še, da je Belorusiji povzročil škodo in sedaj poskuša popraviti situacijo. V nagovoru staršem, ki vseskozi pozivajo svetovne voditelje, naj zagotovijo sinovo izpustitev, je sporočil, naj ne skrbita, češ da je z njim vse v redu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Že po prvih dveh nastopih so tako njegova družina kot opozicija izražali prepričanje, da govori pod prisilo in njihovi odzivi so tokrat enaki. "Saj je vseeno, kaj govori," je tvitnil svetovalec opozicijske voditeljice Svetlane Tihanovske, Franak Viačorka. "Ne pozabimo, da je talec," je zapisal in dodal, da to ni novinarska konferenca, temveč "prizor iz Kafke ali Orwella".

Tudi novinarji, ki so bili na novinarski konferenci in ki jih navajata britanski BBC in nemška dpa, so bili pod vtisom, da Protasevič govori pod prisilo.

Konec maja je aretacija novinarja in njegovega dekleta Sofije Sapege sprožila mednarodno ogorčenje. Oblasti v Minsku so ju prijele po prisilni preusmeritvi Ryanairovega letala na letališče v Minsku.

Beloruske oblasti so sicer v ponedeljek znova zatrjevale, da je temu botrovala grožnja z bombo, a tej različici Zahod v pretežni meri ne verjame in tako EU kot ZDA sta v odziv sprejeli že niz sankcij proti režimu predsednika Aleksandra Lukašenka.