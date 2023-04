#Intervju Martin Schulz: Na družbenih omrežjih ne sprejemajo, da demokracija za rešitve preprosto potrebuje čas

Nekdanji predsednik evropskega parlamenta Martin Schulz je še vedno zapisan politiki. Vendar ne kot aktivni politik, temveč kot predsednik socialdemokratske fundacije Friedricha Eberta, ki s svojimi zaposlenimi in predstavništvi na vseh celinah sveta poskuša s političnim izobraževanjem, raziskovanjem in sodelovanjem širiti ideje svobodne družbe, močne demokracije in države blagostanja.