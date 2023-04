Število prenočitev tujih gostov se je lani v nastanitvenih objektih Term Čatež povečalo za 171,1 odstotka, število prenočitev domačih gostov pa se je zmanjšalo za 15,5 odstotka, je razvidno iz revidiranega letnega poročila družbe Terme Čatež in njene celotne skupine za leto 2022.

Kljub vsem omejitvam poslovanja, povezanih z epidemijo covida-19 predvsem v prvem četrtletju 2022, je družba Terme Čatež uspela realizirati odlične rezultate, je predsednik uprave Bojan Petan zapisal v poročilu, danes objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Domači gosti so še prevladovali v prvem polletju 2022, deloma tudi zaradi koriščenja turističnih bonov. Poletna sezona pa je zaradi popolne sprostitve ukrepov na evropski in svetovni ravni prinesla dvig povpraševanja in ponoven prihod tujih gostov. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo se je ustavil pri 6,3 milijona evrov, če ne bi prišlo do tako drastičnega povišanja cen energije in vhodnih surovin, pa bi se lahko po oceni vodstva povzpel do 9,6 milijona evrov.

V Termah Čatež so lani uspešno zaključili načrtovane investicije, med njimi v poslovnem poročilu izpostavljajo prenovo glavnega vhoda na letno Termalno riviero, širitev restavracije v zimski Termalni rivieri, prenovo hotela grad Mokrice, širitev avtokampa in prenovo restavracije v hotelu Toplice. Začeli so tudi z izgradnjo krožne športno-rekreativne poti okoli kompleksa Terme Čatež.

Skupina Terme Čatež, v kateri je poleg matične družbe še hčerinska družba Del Naložbe iz Brežic, je v letu 2022 ustvarila 33,1 milijona evrov prihodkov ter ga zaključila z 990.000 evrov čistega dobička.