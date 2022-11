DZS, večinski lastnik Term Čatež, in družba Terme Čatež sta bili sicer leta 2017 oz. leta 2017 in 2018 zaradi finančnih težav v postopku preventivnega prestrukturiranja.

Terme Čatež so skladno s tem postopkom prodale 100-odstotni delež v turističnem podjetju Marina Portorož. Prenos lastništva na slovensko podjetje Luka Lucija v lasti upravljalca alternativnih investicijskih skladov JonatanMars je bil opravljen maja lani, ko so bili izpolnjeni vsi pogodbeni odložni pogoji.

DZS, ki temelji na treh stebrih, založniško-medijskem, trgovskem in turističnem, pa je z upniki sklenila petletni dogovor o finančnem prestrukturiranju, ki je po neuradnih podatkih poleg prodaje Marine Portorož predvidel tudi prodajo Hotela Žusterna in igrišča za golf na Mokricah ter likvidacijo podjetja Delo prodaja. V skupini naj bi po tedanjih podatkih ostali založba DZS in čateške toplice.

Hotel Žusterna naj bi bil zdaj pred prodajo. Poslovnež Roberto Cavallaro, ki ima v istem objektu picerijo, je poleti za Radio Koper potrdil, da se z lastnikom hotela in bazenskega kompleksa pogaja o nakupu.

Poleg DZS, na čelu katere je dolga leta Bojan Petan, sta sicer lastnika Term Čatež še dva. Kapitalska družba ima v toplicah 23,79-odstotni lastniški delež, Delo prodaja pa 9,15-odstotnega.

Skupina Terme Čatež, ki jo po prodaji Marine Portorož sestavljata še obvladujoča družba Terme Čatež in hčerinska družba Del Naložbe, je lani ustvarila 27,6 milijona evrov poslovnih prihodkov in 2,2 milijona evrov dobička iz poslovanja. Čisti dobiček je nanesel 7,9 milijona evrov, je razvidno iz letnega poročila, objavljenega na Ajpesu.

Razlogi za prodajo toplic iz današnje objave niso razvidni.