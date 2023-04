Turistični nastanitveni obrati so marca poročali o 112.000 prihodih domačih turistov, kar je 18 odstotkov manj kot marca lani. Prenočitev je bilo nekaj več kot 311.000 ali 20 odstotkov manj. Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran, Kranjska Gora in Podčetrtek, je danes sporočil statistični urad (Surs).

Prihodov tujih turistov je bilo nekaj več kot 165.000, kar je bilo za 30 odstotkov več kot marca 2022. Ustvarili so približno 404.000 prenočitev ali 21 odstotkov več kot lani, največkrat pa so prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Kranjska Gora. Tuji turisti so prispevali 57 odstotkov vseh prenočitev v marcu.

Turisti iz Italije so ustvarili skoraj 53.800 prenočitev ali 13 odstotkov vseh. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana. Turisti iz Avstrije so opravili 53.600 prenočitev, največ v občini Moravske Toplice. Sledili so turisti iz Hrvaške (10 odstotkov), Nemčije (9 odstotkov) in Madžarske (6 odstotkov).

Največ prenočitev v zdraviliških občinah .

V nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah je bilo ustvarjenih 30 odstotkov vseh prenočitev. Skoraj 45 odstotkov so jih našteli v občinah Moravske Toplice, Podčetrtek in Brežice. Sledile so gorske občine z 20 odstotki vseh prenočitev ter obmorske občine in Ljubljana s po 16 odstotki vseh prenočitev.

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih. Ustvarili so jih 426.500 ali 60 odstotkov vseh. Sledile so zasebne sobe, apartmaji in hiše s 16 odstotki.

V letošnjem prvem četrtletju so domači turisti ustvarili 974.000 prenočitev, tuji pa 1,3 milijona. Domačih je bilo za desetino manj, tujih pa za 45 odstotkov več kot v lanskem prvem četrtletju, so še navedli statistiki.

Od začetka januarja do konca marca je bilo v Sloveniji skupno 837.000 prihodov turistov in skoraj 2,3 milijona njihovih prenočitev, kar je za 15 odstotkov več kot leto prej. Domači turisti so ustvarili 974.000 prenočitev, tuji pa 1,3 milijona. Domačih je bilo za desetino manj, tujih pa za 45 odstotkov več kot v istem obdobju lani.