Domači turisti so ustvarili 5,2 milijona oziroma 35 odstotkov vseh prenočitev, tuji pa 9,6 milijona oziroma 65 odstotkov vseh prenočitev. Po podatkih Banke Slovenije vrednost izvoza potovanj v prvih desetih mesecih leta 2022 znaša 2,49 milijarde evrov, kar je skoraj na ravni leta 2019, ko je vrednost izvoza potovanj v istem obdobju znašala 2,50 milijarde evrov. Vrednost izvoza potovanj od januarja do oktobra lani je bila za 73 odstotkov višja kot v enakem obdobju predlani. Turizem bo sicer predpandemično raven na globalni ravni dosegel predvidoma leta 2024.

Leto 2022 je bilo leto, ko je slovenski turizem sprejel novo strategijo turizma do leta 2028, s katero sledi načelu »nekaj več, a veliko bolje«, kar pomeni, da je cilj strategije zmerno povečanje števila turistov in njihovih prenočitev ter bistven dvig kakovosti storitev in dodane vrednosti. Zaključilo se je tudi leto, ki je slovenskemu turizmu prineslo številne, predvsem kadrovske in finančne izzive.

Zasedenost je marsikje dosegla raven iz leta 2019

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO): »S skoraj 15 milijoni prenočitev v prvih enajstih mesecih in prilivom iz naslova izvoza potovanj do vključno oktobra smo lani v slovenskem turizmu dosegli raven v primerjalnem obdobju predkriznega leta 2019. Ob uspešnem ponovnem zagonu turizma pa se panoga še vedno sooča z velikimi izzivi, kot so podražitve energentov in pomanjkanje kadrov. STO bo tudi leta 2023 v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi partnerji turizem usmerjala na pot, ki vodi v še bolj trajnostno in odporno prihodnost. Izvedli bomo vrsto promocijskih in razvojnih projektov, med najpomembnejšimi sta razvoj nacionalnega podatkovnega središča in oblikovanje modela organiziranosti slovenskega turizma. Posebno pozornost bomo namenili krepitvi znanja in kompetenc zaposlenih v turizmu, dvigu ugleda poklicev v turizmu in gostinstvu, spodbujanju razvoja produktov višje dodane vrednosti in nadaljnji krepitvi prepoznavnosti ter ugleda Slovenije, med drugim tudi v okviru globalno odmevnih športnih dogodkov v Sloveniji.«

Največ tujih turistov iz Nemčije

Od tujih turistov so v prvih enajstih mesecih leta 2022 v Sloveniji največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije, in sicer skoraj petino (18,4 odstotka prenočitev vseh tujih turistov), sledili so turisti iz Avstrije (8,7 odstotka), Italije (8,4 odstotka), Nizozemske (6,5 odstotka) in Češke (5,8 odstotka). Pred pandemijo je bila razporeditev po trgih podobna, drugačna sta bila le vrstni red in delež trga – v enakem obdobju leta 2019 so si države sledile tako: Nemčija, Italija, Avstrija, Nizozemska, Češka.

Razmerje med prenočitvami domačih in tujih turistov v prvih enajstih mesecih lanskega leta je znašalo 35 proti 65 v korist tujih gostov. Naj spomnimo, da je bilo v enakem obdobju leta 2019 to razmerje 27 proti 73 v korist tujih gostov.

Največ prenočitev v gorskih občinah

Največ turističnih prenočitev je bilo v obdobju od januarja do novembra 2022 ustvarjenih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah, in sicer tretjina. Sledijo obmorske občine (20 odstotkov) in zdraviliške občine (20 odstotkov). V gorskih, obmorskih in preostalih turističnih občinah so zabeležili več turističnih prenočitev kot v enakem obdobju predlani: v gorskih 5,2 odstotka več, v obmorskih 2,8 odstotka več in v skupini drugih občin 10,1 odstotka več. Domači in tuji turisti so od januarja do novembra ustvarili največ prenočitev v hotelih – skoraj polovico, kar je tudi za polovico več kot v enakem obdobju leta 2021.

Turizem bo predpandemično raven na svetovni ravni dosegel leta 2024

Po ocenah Svetovne turistične organizacije (UNWTO) so mednarodni prihodi do konca leta 2022 dosegli 65 odstotkov ravni pred pandemijo. Po podatkih UNWTO je bilo med januarjem in septembrom lani zabeleženih 700 milijonov mednarodnih potovanj, kar je za 133 odstotkov več prihodov kot v enakem obdobju leta 2021. Pri oživitvi mednarodnih turističnih prihodov je Evropa še vedno vodilen kontinent. Med januarjem in septembrom 2022 je bilo v Evropi zabeleženih 477 milijonov mednarodnih prihodov, kar pomeni 68 odstotkov vseh svetovnih prihodov in vrnitev na 81 odstotkov pred pandemijo. K temu so pomembno prispevali okrepljeno povpraševanje znotraj regije in potovanja iz Združenih držav Amerike. Evropa je bila še posebej uspešna v lanskem tretjem četrtletju, ko je število prihodov doseglo skoraj 90 odstotkov ravni iz leta 2019.