Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so pojasnili, da so se s predstavniki Civilne iniciative 71, ki združuje kmete in druge deležnike iz dolin Soče ter Save Bohinjke in iz Zgornjesavske doline, sestali minuli četrtek. Namen sestanka je bil po navedbah ministrstva pojasniti izvajanje ukrepa Dobrobit živali, ki da je edina zadeva v pristojnosti kmetijskega ministrstva, ki se dotika zahtev omenjene iniciative. Na ministrstvu ocenjujejo, da se to nedvoumno odraža tudi iz pripravljenega zapisnika sestanka.

»Na ministrstvu torej menimo, da so predstavniki Civilne iniciative 71 na omenjenem sestanku pridobili vsa pojasnila glede vsebin s področja, za katero je pristojno ministrstvo,« so strnili. Ob tem so spomnili, da kmetijsko ministrstvo ni pristojno za upravljanje z zvermi. To področje je namreč v pristojnosti ministrstva za naravne vire in prostor

V Civilni iniciativi pripravili spletno peticijo za ohranitev gorskega kmeta

Civilna iniciativa 71 je namreč danes v sporočilu za javnost zatrdila, da na sestanku s kmetijskim ministrstvom ni dobila napotkov, kako ravnati v prihajajoči pašni sezoni na gorskih in srednjegorskih območjih, kjer so prisotne velike zveri. Srečanje so namreč, kot so zapisali, zahtevali s ciljem, da še pred pašno sezono in rokom za oddajo zbirnih vlog dobijo odgovore na vprašanja glede letošnje pašne sezone na gorskih in srednjegorskih območjih, kjer so prisotne velike zveri, zlasti volkovi, in dovoljenih zaščitnih ukrepov.

V Civilni iniciativi so obenem pripravili spletno peticijo za ohranitev gorskega kmeta. Z njo med drugim zahtevajo začetek uresničevanja tretjega odstavka 71. člena ustave, ki določa, da država skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih.

Zahtevajo tudi zagotovitev upravljanja z velikimi zvermi, ter uvedbo novih načinov varovanja pred njimi, saj ocenjujejo, da ograje kot zaščitni ukrep niso primerne za alpski svet. Prav tako zahtevajo, da se v svetu javnega zavoda Triglavski narodni park zagotovi 50 odstotkov glasov lastnikom zemljišč in omogoči soupravljanje.

Na kmetijskem ministrstvu pravijo, da s spletno peticijo za ohranitev gorskega kmeta niso seznanjeni.