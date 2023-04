Kmetje so se s predsednikom vlade Robertom Golobom in kmetijsko ministrico Ireno Šinko sestali v začetku aprila, po opozorilnih protestih 24. marca, na katerih so opozorili na več perečih težav v kmetijstvu in podali tudi več zahtev. Na sestanku so se dogovorili za oblikovanje delovne skupine, ki bo pregledala odprta vprašanja, prav tako so se dogovorili za dvoletni odlog uveljavitve davka na nepremičnine.

Delovna skupina naj bi se sestajala tedensko, če v treh tednih ne bi prišlo do napredka, pa so kmetje napovedali nadaljevanje aktivnosti za stopnjevanje protestov. A kaže, da so kmetje obupali že po dveh tednih. Razloge bodo pojasnili na dopoldanski novinarski konferenci na Igu, so sporočili iz Sindikata kmetov Slovenije. Napovedali bodo tudi nadaljevanje stavkovnih aktivnosti.

Kmetje so zahteve do vlade zbrali v več točkah. Med njimi so, da naj nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, da se ponovno preuči in zmanjša območja Nature 2000, da se kmetov ne obremenjuje z novimi davki, da so ukrepi jasni in administrativno nezahtevni ter da se neposredna plačila in ostala sredstva uskladijo z inflacijo.

Zahtevajo tudi zmanjšanje populacije zveri in divjadi in takojšnji začetek učinkovitega upravljanja z njimi. Zahtevajo tudi ureditev zakonodaje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč in njihovo ohranitev za proizvodnjo hrane, obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja ter popolno zavrnitev uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev na ravni celotne države.

Prejšnji teden so se predstavniki kmetov sestali tudi s predsednico države Natašo Pirc Musar in ji predstavili izzive kmetijstva.