United Group mobilno infrastrukturo v Sloveniji, Bolgariji in na Hrvaškem prodal savdskemu Tawalu

Medijska in telekomunikacijska skupina United Group s sedežem v Amsterdamu, ki je prek telekomunikacijskega operaterja Telemach, več medijskih hiš in platforme Shoppster prisotna tudi v Sloveniji, je dosegla dogovor o prodaji 100 odstotkov svoje infrastrukture mobilnih stolpov v Bolgariji, Sloveniji in na Hrvaškem savdskemu podjetju Tawal. United Group vrednost kapitala, ki je predmet prodaje, ocenjuje na 1,22 milijarde evrov, medtem ko podatka o kupnini v sporočilu za javnost ne razkrivajo.