Znotraj skupine United Group v Sloveniji poslujejo družba Telemach s storitvami Eon, Total TV in mobilnimi paketi družine Več, televizija Sportklub ter platforma za e-poslovanje Shoppster.

Grški telekomunikacijski operater Wind Hellas letno ustvari več kot 500 milijonov evrov prihodkov in je eden od treh ponudnikov mobilnih storitev v Grčiji. Kot so navedli v United Group, uporabnikom ponuja mobilne, fiksne, internetne in televizijske storitve.

Dogovor skupini United Group omogoča, da Wind združi s svojim obstoječim grškim ponudnikom plačljive televizije Nova in tako vzpostavi operaterja konvergenčnih storitev, ki se bo na trgu fiksnega širokopasovnega interneta in televizijskih storitev umeščal kot drugi največji.

Partner v skladu BC Partners in predsednik skupine United Group Nikos Stathopulos je izpostavil, da so prevzemi in integracija uspešnih lokalnih ponudnikov telekomunikacijskih storitev ključni del evropske strategije rasti skupine United Group.