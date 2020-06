Agencija je lani poleti zaradi prepozno priglašene koncentracije, ki se nanaša na izdajanje televizijskih programov Sportklub, družbi United Media, medijski veji skupine United Group, izrekla globo 3,7 milijona evrov. Družba se je zato pritožila na upravno sodišče in uspela.

Družba Cas Media, hčerinska družba United Group, je izrazila zadovoljstvo s sodbo upravnega sodišča, ki je po njihovih pojasnilih ugotovilo, da AVK ni pravilno in v celoti upoštevala vseh okoliščin ter da je družbi United Media zavrnila pravico do navajanja določenih dejstev, ki so bila pomembna za sprejetje pravilne odločitve.

»Upravno sodišče je tako v svoji razsodbi zapisalo, da je AVK upoštevne trge opredelila prestrogo in samovoljno, brez spoštovanja vseh dejstev - tudi tistih, ki jih je upravičeno izpostavila United Media. Napačna opredelitev trga je privedla do napačne odločitve, zato mora AVK postopek ponoviti in sprejeti novo odločitev, ki bo temeljila na popolnem in pravilno ugotovljenem dejanskem stanju,« so zapisali.