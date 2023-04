»Umrlo je 413 ljudi, 3551 pa je bilo ranjenih,« je na novinarski konferenci v Ženevi povedala tiskovna predstavnica WHO Margaret Harris. Sklad ZN za otroke (Unicef) medtem navaja, da je v Sudanu umrlo najmanj devet otrok, več kot 50 pa je bilo ranjenih.

Danes, ob koncu postnega meseca ramazana, bi sicer v veljavo morala stopiti tridnevna prekinitev ognja, h kateri je v četrtek pozval generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Paravojaške sile za hitro podporo (RSF) so se zavezale k premirju, sudanska vojska pa je danes sporočila, da nadaljuje z operacijami proti RSF v prestolnici Kartum, kamor naj bi tudi napotila več tisoč vojakov.

Poveljnik sudanske vojske Abdel Fatah al Burhan se je danes prvič od začetka spopadov pojavil na televiziji. »Za letošnji bajram naša država krvavi. Uničenje, opustošenje in zvoki strelov so prevladali nad veseljem. Upamo, da bomo iz te preizkušnje prišli bolj enotni,« je dejal. Burhan je že v četrtek v pogovoru za Al Jazeero zavrnil kakršnakoli pogajanja z njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam RSF. Kljub temu pa ostaja odprt za mediacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S sudanske regije Darfur pobegnilo med 10.000 in 20.000 ljudi

Najhujši spopadi se še naprej odvijajo na ulicah prestolnice Kartum, kjer živi približno pet milijonov ljudi. V zadnjih dneh je iz sudanske regije Darfur pobegnilo med 10.000 in 20.000 ljudi, zatočišče pa so si poiskali v sosednjem Čadu. Več tisoč jih je medtem še vedno ujetih v svojih stanovanjih in hišah, pogosto brez elektrike in možnosti, da bi dobili hrano, vodo ali zdravila. Zaradi nenehnih spopadov pa skoraj 70 odstotkov bolnišnic v prestolnici ne more oskrbovati bolnikov. Mednarodna krizna skupina (ICG) ob tem opozarja, da se v Sudanu »odvija scenarij nočne more, ki so se ga mnogi bali« in da so potrebni nujni ukrepi za zaustavitev zdrsa v popolno državljansko vojno.

Spopadi v Sudanu so po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Burhanom in njegovim namestnikom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam RSF, izbruhnili v soboto. Generala, ki državo vodita od vojaškega udara leta 2021, naj bi se razhajala predvsem glede načrtovane vključitve RSF v redno vojsko. To je bil tudi ključni pogoj za dogovor in posledični prehod na civilno vlado, s katerim naj bi se končala politična kriza v Sudanu. Kdo ima prednost na bojišču, je zaradi nasprotujočih si izjav obeh strani nejasno. Kot poroča britanski BBC, naj bi redna vojska štela približno 120.000 vojakov, medtem ko imajo sile RSF okoli 150.000 pripadnikov.

Evakuacija tujih državljanov

Vsa prizadevanja mednarodne skupnosti za prekinitev spopadov so bila doslej neuspešna. ZDA, Japonska in Tanzanija naj bi že pričele s pripravami na evakuacijo svojih državljanov, danes sta se jim pridružili tudi Nemčija in Južna Koreja. Nemške oblasti za zdaj niso podale podrobnosti o pripravah na evakuacijo in števila njihovih državljanov v Sudanu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Južna Koreja pa bo, tako kot Japonska, poslala svoje vojaško letalo v ameriško vojaško oporišče v Džibutiju, kjer se bodo nato pripravili na evakuacijo. Po poročanju Seula je v Sudanu trenutno 26 njihovih državljanov, vključno z diplomatskim osebjem.