V nedeljo zjutraj so se nadaljevali hudi oboroženi spopadi med vojsko in paravojaškimi silami za hitro podporo (RSF), pri katerih je po navedbah združenja sudanskih zdravnikov doslej izgubilo življenje najmanj 69 civilistov, več kot 600 pa jih je bilo ranjenih. Spopadi v prestolnici Sudana, Kartumu so se osredotočili predvsem na generalno poveljstvo vojske, predsedniško palačo in sedež nacionalne javne televizije. Tako vojska kot tudi paravojaške enote medtem trdijo, da nadzorujejo mednarodno letališče in ostale strateške točke sudanskega glavnega mesta.

V obstreljevanjih so v Severnem Darfurju izgubili življenje tudi trije sodelavci Svetovnega programa za hrano, Volker Perthes posebni pooblaščenec OZN je ob tem izrazil svoje ogorčenje nad poročili o obstreljevanju in ropanju ustanov OZN in drugih humanitarnih organizacij. Včeraj je zato OZN ustavila delovanje svojih programov na tem področju.

Pozivi k prekinitvi spopadov

Vzrok spopadov je že nekaj časa tleči konflikt med generalom Abdelom Fatahom al Burhanom, ki je na čelu prehodnega suverenega sveta, ter s tem takorekoč najmočnejši človek v državi in med njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalo, ki vodi paravojaške enote za hitro podporo (RSF). Dagala, ki je pod vzevkom Hemeti postal znan kot vodja zloglasne Džandžavid milice odgovorne za številne zločine v Darfurju, kjer je od leta 2003 v genocidnem konfliktu umrlo na stotisoče ljudi, milijoni pa so morali zapustiti svoje domove, je leta 2013 tedanji diktator Umar al Bašir imenoval za vodjo novoustanovljenih sil za hitro podporo, ki so v zadnjih letih z okoli 100.000 možmi postale vse močnejše. Kljub temu, da sta se tako Al Burhan kot tudi Dagalo sprva skupaj borila proti al Baširju, sta se iz nekdanjih zaveznikov v zadnjih nekaj mesecih spremenila v zagrizena nasprotnika in rivala v borbi za oblast. To bi sicer v skladu z decembra podpisanim sporazumom morala vojska predati v roke civilni vladi, a o eni glavnih predpostavk, namreč o tem, kako hitro naj pravojaške enote vključijo v redno vojsko in o poveljniških strukturah se oba omenjena nikakor nista mogla dogovoriti. Prebivalci, ki že desetletja trpijo zaradi državljanskih vojn, spopadov, suš in lakote, so zatem, ko so z demonstracijami in tem sledečem vojaškem puču s čela države pregnali diktatorja Umarja al Baširja, po še nekaj sledečih vojaških prevratih in zadnjih spopadih znova izgubili upanje na umiritev razmer in demokratizacijo države.

Iz sveta se medtem vrstijo številni pozivi k prekinitvi ognja. K umiritvi razmer so pozvale tako ZDA, kot tudi Kitajska, Rusija, Velika Britanije in Evropska unija. Sprti strani v Sudanu sta sicer popoldne sporočili, da sta se strinjali s predlogom ZN, da za nekaj ur odprejo humanitarni koridor, tudi za evakuacijo ranjenih, vendar poznavalci razmer ocenjujejo, da je le malo možnosti za dolgotrajnejšo prekinitev spopadov.