V Kartumu in drugod po državi že peti dan potekajo spopadi. V torek zvečer je še tretjič spodletelo premirje, ki bi moralo omogočiti evakuacijo civilistov in ranjenih. Generala, eden na čelu redne vojske, drugi na čelu paravojaških enot za hitro posredovanje RSF, sta sicer pristala na premirje, ki pa sta ga obe strani takoj kršili.

V spopadih, ki so se začeli v soboto, je po ocenah Združenja sudanskih zdravnikov do sredine tedna umrlo najmanj 174 civilistov. Prebivalci šestmilijonskega Kartuma so zabarikadirani v svoja stanovanja, ulice so prazne. Večina jih je ostala brez vode, hrane, elektrike. Številna stanovanja pa so bila v zadnjih dneh granatirana ali bombardirana, tudi nekaj bolnišnic. Tisoči zato bežijo iz mesta z avtomobili ali peš, pri čemer jih pripadniki RSF na kontrolnih točkah pogosto oropajo. Tudi tuja veleposlaništva se pripravljajo na evakuacijo.

Kdo sta Al Burhan in Hemeti?

Gre za spopad med generaloma, ki sta štiri leta skupaj vodila Sudan. Abdel Fatah Al Burhan (62 let) je na čelu vojaške hunte in redne vojske, podpredsednik Mohamed Hamdan Dagalo (49 let), bolj znan kot Hemeti, pa na čelu milice RSF (Rapid Support Force – sile za hitro posredovanje), ki je nastala leta 2013 iz zloglasnih džandžavidov, znanih po svojih zločinih v Darfurju.

Hemeti pa ni zagrešil vojnih zločinov le v Darfurju, kjer je v rudnikih zlata izjemno obogatel, ampak je dal junija 2019 v Kartumu ubiti več kot sto civilistov, ki so zahtevali demokracijo. Njegova RSF ima izkušnje bojevanja iz Darfurja, Jemna in Libije, kar ji daje prednost v bojih proti redni vojski, ki pa ima premoč v zraku, od koder z letali bombardira vojašnice RSF.

V soboto so se spopadi začeli, ker se RSF ni hotela vključiti v redno vojsko, kot je predvidel sporazum o tranziciji. Hkrati je sporazum predvidel, da bi prihodnji teden oblast od vojske prevzeli civilisti. Seveda ni naključje, da je do spopadov prišlo teden pred predajo oblasti civilistom, ki na to čakajo vse od leta 2019.

Optimisti upajo na srednji sloj

Pred štirimi leti so namreč dobro organizirani pripadniki srednjega sloja s protesti največ prispevali h koncu trideset let trajajoče diktature Omarja Al Baširja, ki ga je, ko je bil pritisk množic premočan, odstavila vojska. Oblast sta prevzela Al Burhan in Hemeti, nato pa se s figo v žepu s civilisti pogajala o demokratizaciji. Oktobra 2021 sta z državnim udarom končala obdobje tranzicije in dvovladja s civilno družbo. A potem sta državo pripeljala do bankrota in tudi zaradi pritiska zahodnih držav pristala na to, da oblast prepustita civilistom. A očitno se Hemeti ni hotel sprijazniti s tem, da se mora RSF priključiti vojski, Al Burhan pa še toliko manj, da bodo civilisti odločali o proračunu, katerega 70 odstotkov je šlo doslej za vojsko.

Optimisti na zahodu upajo, da bo v spopadih med njima prišlo do pat položaja in bo podobno kot pred štirimi leti stopil na plano dobro organizirani in politično ozaveščeni srednji sloj.