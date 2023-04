Stranka SDS je interpelacijo vložila »zaradi ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve in urada vlade za demografijo ter drugih ravnanj, ki so v nasprotju z določili ustave ali lastnimi zavezami vlade v koalicijski pogodbi«. Vladi očita tudi grobo kadrovanje v državni upravi, zlasti v policiji. Pri tem se velik delež interpelacije nanaša na družbo Gen-I, ki jo je do razrešitve leta 2021 vodil premier Robert Golob, in njene posle na Balkanu. Vlada je v odgovoru na interpelacijo očitke zavrnila kot neutemeljene. Svojega podpisa k interpelaciji, za katero je danes predvidenih 14 ur razprave, ni dodala niti stranka NSi. Ocenili so, da nima smisla, če vlade ni mogoče zamenjati. Poleg tega, da ima vlada v državnem zboru trdno večino koalicije Svobode, SD in Levice, predlagateljica interpelacije v sklopu te ni predvidela glasovanja o nezaupnici ali kakšnega drugega sklepa.

Predstavitev interpelacije je v državnem zboru danes prevzel predsednik SDS Janez Janša. Za uvod je stopil v zgodovino. »Po težkih zgodovinskih izkušnjah v drugih državnih skupnostih, kjer smo bili manjšina. Po hudih izkušnjah dveh svetovnih vojn. Po tragičnih izkušnjah bratomorne revolucije. Po tesnobnih izkušnjah izgube človekovih pravic v totalitarnem sistemu smo se v svoji avtonomni državi Slovenci združili v veri, da bomo ohranili humano civilizacijo svobode, blaginje in solidarnosti vseh prebivalcev.« Nadaljeval je, da v zgodovini narodov obstajajo prelomni trenutki, ko se izpolnijo pogoji za neodvisnost, ter da so narodi na te trenutke ponosni. »Slovenija je danes v krizi. V krizi vrednot, ki je najnevarnejša in generira mnoge druge,« je nadaljeval bivši predsednik vlade. Vladi Roberta Goloba očita, da je namesto napovedanih reform ponudila zgolj reforme časovnice, kdaj bodo reforme na mizi, hkrati pa ji očita, da je ukinila veliko tega, kar je sprejela Janševa vlada. Med drugim demografski sklad in Muzej slovenske osamosvojitve.

Vladi je Janša očital tudi slabo črpanje evropskih sredstev in večjo centralizacijo, med drugim z načrti združevanja upravnih enot. Kritičen je bil do zakona o zaščiti živali, ki po Janševih ocenah zatira slovenskega kmeta, in odpravljanje poskusov debirokratizacije. Obregnil se je ob kadrovanje vlade in metode le-tega. Vladni predlog zakona o RTV, ki ga je kasneje s 62,8 odstotki na referendumu potrdilo slovensko volilno telo, je Janša označil za fašizem. Pri tem je sicer parafraziral Roberta Goloba, ko mu v času Janševe vlade niso podaljšali vodenja Gen-I. V navezavi na zakon o RTV je izpostavil tudi pritiske na ustavno sodišče in v tem izpostavljal krivico, ki da jo je doživljala Janševa vlada, ko so ji očitali pritiske na pravosodje. Vladni koaliciji in civilni družbi je očital tudi hinavščino, ker se je močno angažirala pri zakonu o vodah, molči pa pri gradnji kanala C0.

Golob se je Janši zahvalil, ker je spomnil na razlike med njima

Predsednik vlade Robert Golob se je v odgovoru na interpelacijo uvodoma zahvalil stranki SDS in Janezu Janši. »Izrekam veliko zahvalo stranki SDS, predvsem pa njenemu predsedniku, gospodu Janezu Janši, da nas je danes spomnil na vse tisto, čemur so rekli ljudje ’ne’ pred letom dni. Danes naj bi bil dan, ko naj bi se pogovarjali o interpelaciji te vlade. Predsednik stranke SDS Janez Janša je to uporabil za kaj? Za obračun s civilno družbo. Kako znano. In prav je, da nas je spomnil na to, v čem je razlika med to vlado in to koalicijo in med stranko SDS. Med tistimi, ki verjamemo, da je civilna družba sestavni del vsake civilizirane in pravne države, in med tistimi, ki verjamejo samo v svojo resnico. Jaz si želim, da tega nikoli ne pozabimo. Ne zaradi te vlade, ampak zaradi te države.« V nadaljevanju je izpostavil, da je v interpelaciji 60 odstotkov besedila namenjenega Muzeju slovenske osamosvojitve. Samo dva odstotka pa sta posvečena temu, kar ljudi najbolj muči – zdravstvu. »To pove vse o prioritetah ene stranke in naše koalicije, kjer je vrstni red ravno obrnjen« je povedal Golob. Stranki SDS je ob tem očital, da si poskuša lastiti nekaj, kar je rezultat naporov cele nacije. Izpostavil je še, da vlada muzeja ne ukinja, temveč ga je združila z Muzejem novejše zgodovine, združitev pa da so podprle tudi vse največje veteranske organizacije.

V nadaljevanju je premier Golob predstavil dosežke vlade in prepreke, ki jih je morala premagovati na svoji dosedanji poti. Izpostavil je, da je vlada Janeza Janše še zadnji dan svojega mandata, dolgo po porazu na volitvah in po tem ko je bil Golob že potrjen za mandatarja, hitela s kadrovskimi rošadami in dvigovanjem plač za »zaslužne«. Stranki SDS je očital poskuse blokade dela parlamenta in nove vlade z vlaganjem več kot trideset predlogov zakonov. Pri tem je Golob pikro pripomnil, da za njih v času Janševe vlade ni bilo časa. Dodal je še, da je vlada kljub temu nadaljevala z delom. Izpostavil je, da je bilo za časa Janševe vlade, v času covida-19, izvedenih 62 tisoč prekrškovnih postopkov v skupni vrednosti okoli 5,76 milijona evrov. Stranki SDS je hkrati očital, da je parlamentarne postopke blokirala tudi v času, ko se je Golobova ukvarjala s požari v slovenski Istri. »Ker je to vse, kar znate,« je bil zopet piker.

»Medtem ko ste vi na referendumih doživljali poraz za porazom, se je vlada ukvarjala z bombastičnimi napovedmi, da nas bo zeblo,« je vstop v jesen komentiral Golob. »Na koncu se je izkazalo kaj? Ne samo to, da imamo eno najcenejših energij v Evropi. Tudi energijska oskrba ni bila niti za trenutek ogrožena. Ne samo, da so bile cene energije zamrznjene v lanskem letu. Tudi letos se ne bodo premaknile niti za en cent.« Izpostavil je, da so z nižanjem dajatev in trošarin zagotovili tudi nizko ceno goriv. »Ali se čudimo, zakaj so vrste na naših črpalkah v obmejnih krajih? Zaradi tega, ker imamo Slovenci in Slovenke cenejši bencin in nafto.« Golob je bil kritičen tudi do ocen, da bo pod njegovo vlado gospodarstvo zapadlo v hudo krizo, in povedal, da je zaradi ukrepov stanje gospodarstva boljše od evropskega povprečja. Izpostavil je tudi spremljanje košarice živil, ki je sicer zaradi problematične metodologije še naprej deležna kritik, in pripomnil, da so se živila v spremljani košarici pocenila za 24 odstotkov. Je pa priznal, da se cena hrane še naprej dviguje. Spomnil je še, da je trenutna vlada slovenskim kmetom, ribičem in čebelarjem za blaženje draginje namenila 36 milijonov evrov.

Golob je povedal, da je njegova vlada poskrbela tudi za zaposlene v javnem sektorju, ki jim je za odpravo krivic namenila 611 milijonov evrov, ob tem pa izrazil razočaranje, da so se kljub ukrepom dogajale manipulacije s strani sicer redkih sindikatov javnega sektorja. Izpostavil je tudi dvig minimalne plače za več kot 100 evrov neto, ki ga je prinesla Golobova vlada, in dodal, da gre za najvišji dvig v Sloveniji doslej. Povedal je še, da so to uspeli doseči z davčno reformo, ki je bila že izvedena januarja letos. Podobne očitke je namenil tudi manipulacijam z upokojenci s strani zaveznikov stranke SDS ter pri tem dodal, da so tudi upokojenci deležni najvišjega dvigovanja pokojnin v zgodovini Slovenije. Spomnil pa je tudi na podatek, da je inflacija v Sloveniji nižja od vseh naših sosednjih držav. Rekordno nizka je tudi brezposelnost. Več kot dvakrat nižja od povprečja EU. Višja od povprečja EU je tudi gospodarska rast Slovenije. Govor pa je sklenil s pojasnilom, da se je vlada ukinjanja zasebnega dopolnilnega zavarovanja lotila zato, ker so zasebne zavarovalnice z dobički iz časa covid-19 kupovale zasebne klinike in pričele spodjedati javni zdravstveni sistem.