Podjetje Stiga, ki ga v Sloveniji generalno zastopa podjetje Darko Opara, s. p., Domžale, proizvaja robotske kosilnice od leta 2012, takrat še v sodelovanju z italijanskim partnerjem, letos pa predstavljajo nove avtonomne robotske kosilnice iz lastne tovarne v Italiji, za katere so prepričani, da so robotske kosilnice prihodnosti. Najprej, leta 2021, so predstavili žično vodene robotske kosilnice (G), letos pa so začeli še prodajo robotskih kosilnic z avtonomnim vodenjem Stiga A 1500, A 3000 in A 5000 (A pomeni avtonomni, številka za njo pa je največja predvidena delovna površina v kvadratnih metrih).

Leta 2018 so se odločili za obsežno naložbo in lastno proizvodnjo robotskih kosilnic in baterij ePower, ki so močno posegle tudi v razvoj drugih baterijskih Stiginih strojev. V pripravi na lastni razvoj in proizvodnjo so registrirali kar 37 patentov, in sicer 20 na področju navigacije, 8 v zvezi s povezljivostjo in 9 povezanih z oblikovanjem in mehanskimi rešitvami. Trenutna proizvodna zmogljivost v tovarni je 6000 robotskih kosilnic na mesec.

​​Navigacija GPS

Vsaka rešitev ima svoje prednosti in slabosti, Stiga pa v svojem programu dva »kabelska« modela. G 600 in G 1200. Omejitveni kabel je lahko nemalokrat dobra rešitev, pri večjih obsegih pa predstavlja tudi razmeroma velik strošek in zahteva stalno vzdrževanje. Lasniki nemalokrat nehote prerežejo kabel, električni impulzi pa privabljajo tudi krte in voluharje, ki kabel pregrizejo.

Poglejmo podrobneje Stigin sistem vodenja robotskih kosilnic s pomočjo satelitske navigacije GPS. Okoli Zemlje kroži na tisoče satelitov GPS, ki natančno beležijo svoj položaj in čas ter podatke pošiljajo sprejemnikom na tleh, ki na podlagi sprejetih podatkov več satelitov izračunajo svoj položaj in čas. Nekajmetrska napaka v natančnosti je sprejemljiva za navigacijo različnih premikajočih se enot, v primerih zahtev za bolj natančno vodenje pa v vrtnarstvu in kmetijstvu ter na nekaterih drugih področjih uporabljajo sistem RTK GPS (Real Time Kinematic), ki izboljša natančnost na 1 do 4 cm. Zaradi splošne uporabe uporabljamo izraz GPS, ki je le ameriški del satelitske navigacije GNSS. Korekcija signala RTK je v osnovi uporaba geodetskih metod za popravljanje napak v satelitskih sistemih.

Velika natančnost

Ti sistemi uporabljajo fiksno referenčno točko – bazno oziroma referenčno postajo, ki je povezana z enoto za premikanje (robotom). Osnovna postaja spremlja signale čim več satelitov GPS v realnem času in določa svojo globalno lokacijo. Izračuna svoj položaj in zbira meritve razdalje do satelitov ter jih pripravi za uporabo kot korekcijske podatke.

Bazna postaja in premikalna enota sta v stalni komunikaciji in omogočata, da je lokacija premikalne enote natančna na 1 ali 4 centimetre. Morata biti povezani, kar se zagotavlja prek radijskega signala ali mobilnega podatkovnega signala 4G.

RTK je natančen na odprtih poljih brez ovir, težave pa nastopijo zaradi dreves in listja na njem, visokih živih mej, sten hiš ali česar koli, kar lahko prekine sprejem signalov in robot se v takem primeru ustavi, ker postane slep. Ker sateliti potujejo, se lahko signal, ki preleti oviro, ponovno vzpostavi, je pa za delovanje treba odpraviti te »sence«. Stiga je to rešila s sistemom AGS (Active Guidance System). To je algoritem, ki dodatno izboljšuje zanesljivost signala GPS RTK. Vrt sistem razdeli na celice velikosti od 50 x 50 cm naprej. Med delom registrira poti satelitov in njihovo vidnost v različnih obdobjih ter v fazi učenja (že med košnjo) načrtuje in napoveduje položaje satelitov v različnih delih dneva (kasneje tudi različnih letnih časih), podatke združi in se potem sam odloči, kje in kdaj bo kosil, da ne bo »oslepel«.

Referenčna postaja

Naj vas opozorimo še na postavitev referenčne postaje, ki mora zagotavljati stalno spremljanje satelitskih signalov pod kotom 120 stopinj v vse smeri. Postajo lahko vzamete iz polnilne postaje in jo postavite na mesto, kjer bo to zagotovljeno. Lahko tudi na vrh hiše ali na neko drugo primerno mesto. Za delovanje pa je potrebna še stalna povezava med referenčno postajo in robotsko kosilnico. Stiga se je odločila za mobilno povezavo prek podatkovnega prometa 4G, ki omogoča stalno povezavo med delovanjem robotske kosilnice. Prenos podatkov se uporablja za korekcijski signal RTK in pri košnji doseže natančnost 2 cm, podatkovni promet pa se uporablja tudi za sinhronizacijo v oblaku Stiga Cloud, ki omogoča še komunikacijo s pametnim telefonom. Nekateri proizvajalci robotskih kosilnic so se odločili za radijsko povezavo, pri kateri je slabost, da je nujna stalna vidljivost med obema enotama.

Podatkovni promet med bazno postajo in robotom poteka od starta iz polnilne postaje do ponovnega parkiranja prek podatkovnega prometa 4G, v prodajnem kompletu pa so vključeni še podatkovni paketi (A 1500: 750 ur košnje, v primeru neporabe poteče v enem letu, A 3000: 1500 ur, dve leti, A 5000: 4200 ur, tri leta). S tem, da robot prek aplikacije opozori, kdaj je treba (spet prek aplikacije) kupiti nov paket in lastniku predlaga obseg paketa glede na minulo porabo. Za sezonsko vzdrževanje vrtov do 400 m² kosilnica A1500 porabi okoli 200 ur (do 800 m² pri A 3000/5000), cena 29,90 evra, za vzdrževanje vrtov do 1000 m² (oz. 2000 m²) okoli 500 ur (cena 69,90 evra) za sezonsko vzdrževanje vrtov do 4000 m² pa naj bi bilo potrebnih okoli 1000 ur košnje (129,90 evra).

Enostavna namestitev

Namestitev oziroma nastavitev mej in označevanje ovir sta enostavna. S pomočjo aplikacije vodite kosilnico po obodu, obkrožite oziroma obvozite ovire ter vse shranite. Mejo je vedno mogoče prilagoditi ali spremeniti, prav tako različne ovire, minimalna širina, ki jo je mogoče določiti, pa je 50 cm. Stiga je z delitvijo površine na kvadratne celice spremenila tudi način košnje robotske kosilnice. Če so roboti prej bolj kot ne prosto potovali po omejeni površini, Stigine robotske kosilnice optimirajo porabo energije in kosijo le dvakrat na dan po sistematičnih vzporednih vzorcih košnje v smeri sever–jug, vzhod–zahod, pa tudi diagonalno. Mogoče je kombinirati različne vzorce v različnih časovnih obdobjih.

Ostri noži za čist rez

Kot prvo je izjemno pomemben čist rez, potem pa višina odkošenega dela trave in čas, da si trava opomore med posameznimi košnjami in se spet postavi pokonci. Zaradi čistega reza se trava zaceli z minimalnim rumenim (suhim) delom na odkošeni bilki, v primeru slabega reza pa je bolj rumena na vrhu. Za uspešno celjenje bilk so med posamezno košnjo potrebne najmanj tri ure, Stiga pa priporoča (je tudi v prednastavitvah), da je ta čas najmanj 5 ur in ima tako trava dovolj časa, da zadrži vlago in zaceli poškodbe ter ostane bolj zdrava, mehkejša in bolj zelena.

Nože kosilnice naj bi bilo treba zamenjati enkrat na leto, pri zelo močnih tratah in velikih kvadraturah pa na pol leta. Edino redno vzdrževanje je občasno čiščenje. Pri vseh Stiginih avtonomnih robotih so vključene funkcije geografska ograja proti kraji, integracija glasovnega pomočnika, ter pri A 3000 in A 5000 (opcijsko tudi pri A 1500, priporočamo) še obvestilo o ovirah, nastavitev prepovedi košnje v določenem času, pametna nastavitev višine košnje ter nastavitev višine košnje po območjih.

Končajmo s tem, da je doba košnje nastavljena na dnevni čas, to pa zato, ker je v času mirovanja trave brez fotosinteze ta bolj občutljiva, pa tudi zaradi skrbi za živa nočna bitja, ki se sprehajajo po vrtu. Na videz nepomembna, po drugi strani pa velika prednost je tudi, da Stigina robotska kosilnica kosi praviloma dvakrat na dan. Dva cikla košnje sta dobrodošla tudi zaradi ritma stanovalcev, da se jim ni treba izogibati kosilnici takrat, ko bi radi tekali po travi.