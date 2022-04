Izbira kosilnice je bila včasih enostavna. V trgovini si pač kupil tisto, ki se ti je zdela kolikor toliko primerna, je bila na zalogi in sprejemljiva za tvoj žep. Danes pa so pred kupca izdelka za košnjo zelenic postavljene številna vprašanja. Naj se odloči za klasično kosilnico, rider ali traktor, s košem ali brez, na pogon z bencinskim ali električnim motorjem, kako močna naj bo, vse pogosteje pa se postavlja tudi vprašanje, če košnje ne bi enostavno poenostavili in se odločili za robotsko kosilnico.

Rumena na zelenem

Zadnja leta je v zelenem programu tudi v Sloveniji vse močneje zastopana rumena barva, to pa po zaslugi generalnega zastopnika za Stigo (njihova zaščitna barva je rumena) – Dareta Opare, s. p., iz Domžal – in tudi njihove politike združevanja servisa in trgovine. Pri takem načinu prodaje je temeljno, da imate ob nakupu strokovni nasvet glede izkušenj uporabnikov in serviserjev, nadvse pomembno pa je tudi, da za prvi zagon in osnovne informacije glede uporabe poskrbi prodajalec. Vseeno pa vam toplo priporočamo tudi branje navodil za delo, ki so sveta knjiga vsakega stroja. Ob tem imate vedno pri roki tudi servis, ki ga je treba razumeti podobno kot avtomobilskega, to je v smislu vzdrževanja, ne pa popravila takrat, ko stroj morda zaradi slabega vzdrževanja odpove. Normalno nam je, da vozimo avtomobil na redni servis, menjavo olja in gum, pri strojih za delo okrog doma – naj bodo to kosilnice ali kateri drugi –, pa se obnašamo, kot da so večni in potrebujejo le bencin. Neki stroj lahko z malomarnim in nepravilnim delom, preobremenitvijo ali še čim uničite v nekaj urah, ob normalnem vzdrževanju pa vam bom deloval celotno predvideno življenjsko dobo, ki je glede na razred izdelka različna. Je pa za Stigo značilno, da je ta življenjska doba še nekoliko daljša od sicer deklarirane.

Vrnimo se h kosilnicam. V uvodu smo omenili težavnost izbire. Samo pri Stigi lahko že v ponudbi na slovenskem tržišču naštejemo več kot 50 izdelkov za košnjo trave – od ročnih kosilnic do motornih in robotskih, od traktorjev do riderjev, s pogonom na bencin ali elektriko iz akumulatorjev oziroma baterij, še ročne kosilnice imajo v ponudbi. Staro dobro ročno vretenasto kosilnico. Zgodbo dobrega izdelka bi lahko začeli kar pri njej, politika Stige pa je nadgrajevanje in gradnja na izkušnjah. Dobre rešitve nadgrajujejo in gredo z vsako sezono korak naprej. Dober primer so tudi litij-ionske baterije oziroma akumulatorji. Večina proizvajalcev jih uvaža iz Kitajske, nekaj let jih je tudi Stiga, zaradi velikih pričakovanj od izdelka pa so se odločili za zgraditev svoje tovarne in kakovost baterij govori v prid tej odločitvi. Pa ne le kakovost, ampak tudi glede prednosti proizvodnje v Evropi, saj se zadnja leta številni prodajalci različnih strojev srečujejo z neverjetnimi težavami zaradi proizvajalcev v tako imenovanih proizvodno cenejših državah, pa tudi z različnimi sestavnimi deli zaradi vojn.

Kosilnice z nadzorom iz vesolja

Pri izbiri načina košnje in stroja za košnjo je temeljno, da imate čim več informacij. Poglejmo torej nekatere med njimi. Prvo predstavitev robotske kosilnice v Sloveniji je okoli leta 2000 ali še kakšno prej organizirala Husqvarna. Temeljno pri teh strojih je, da se površino dela omejuje s pomočjo žic. Bilo je nekaj poskusov z drugimi sistemi, Stiga pa je tukaj stopila korak naprej, kar ji priznavajo tudi drugi proizvajalci. Z novo robotsko tehnologijo GPS so izdelali res uporaben in učinkovit sistem vodenja oziroma omejevanja območja dela, ki ne poteka več z vkopano žico, ampak se ga nastavi s pomočjo pametnega telefona ali računalnika in deluje s pomočjo sprejemnika GPS. Vse skupaj ni tako enostavno, če vemo, da imajo boljši sprejemniki GPS še vedno nekaj metrov tolerance glede natančnosti. Ima pa Stiga v ponudbi tudi klasične robotske kosilnice z žico.

Ob odločitvi za robotsko kosilnico je smiselno izravnati površine, ker kosilnica stalno kosi, pa je videz trate optimalen. Treba je poskrbeti, da je ovir čim manj, vseeno pa morate pričakovati, da bodo okoli nekaterih ovir občasno še vedno potrebni manjši popravki s trimerjem. Naj pri robotskih kosilnicah še enkrat opozorimo na vzdrževanje: vse od čiščenja do brušenja in menjave rezil, še kako pomembna pa je tudi zamenjava tesnil na ohišju, ki se odpira. Moramo se vendar zavedati, da robotske kosilnice delajo v razmeroma neprijaznih okoljih.

Elektrika ali bencin?

Kaj pa druge kosilnice? Glede vrste stroja in glede na površino košnje si lahko hitro odgovorite. Traktor, rider ali klasična samohodna ali potisna kosilnica. Pretehtajte površino, svoje navade, želje, razpoložljiv čas za košnjo in še kaj. Tu pa je še odločitev za vrsto pogonske energije. Naj bo to bencin ali elektrika iz akumulatorjev? Ekonomska cena petletne korektne uporabe z vsemi servisi in predpisanimi pregledi se namreč glede na vrsto energije vse bolj izenačuje, lahko pa napovemo, da bodo vsaj v mestih in večjih naseljih vse bolj prevladovali baterijski stroji. Tudi za profesionalno urejanje zelenic.

Ravno ob tem moramo omeniti zanimivo Stigino novost. "Zeroturn" naj bi bila kosilnica bodočnosti za komunalno uporabo v naseljih. Stare tovrstne kosilnice (z ničelnim obračalnim krogom) so imele dve ročki za upravljanje, nove pa imajo upravljalno palico (joystick) na desni strani. Morda bodo počasi izginili še volani na drugih strojih.

Nov veter v ponudbi traktorskih kosilnic v baterijskem programu predstavlja tudi traktor Swift. Vanj lahko vstavite 4 baterije, čeprav lahko dela tudi samo z dvema, cenovno je privlačen, primeren za srednje in večje površine, ima koš za travo, je enostaven za upravljanje, del nadzora pa poteka kar s pomočjo posebne aplikacije. Kosišče je preoblikovano in posodobljeno ter široko 72 cm, stroj ima en sam pedal, pogon je zadaj; skratka gre za zelo zanimiv in privlačen stroj za srednje površine.

Kaj pa drugi izdelki? Bencinski stroji bodo zagotovo v uporabi še vrsto let in je sploh vprašanje, ali bodo v doglednem času izginili. Imajo namreč določene prednosti, se pa vse bolj poudarja, da mora biti bencin visokooktanski in ne sme biti star – ne starejši od meseca dni. Stiga pri vseh izdelkih stremi k vključevanju novosti, ki v prvi vrsti izboljšajo učinkovitost košnje, poleg tega pa so tudi vse bolj prijazni do uporabnika. Letošnje nove ročne motorne kosilnice imajo denimo nove ročaje, ki so oblikovani v obliki črke X. Gre za novost, ki prinaša prednosti pri delu, posebno pri bočnem košenju ob ovirah, še večje pa pri shranjevanju in transportu, saj ročaji vedno predstavljajo določeno oviro.

Naj vam za konec položimo na dušo še nasvet glede vzdrževanja strojev. Po uporabi je treba vsak stroj očistiti, eden boljših načinov je spihanje s pomočjo pihalnika ali kompresorja. Litij-ionske baterije zdržijo od 1500 do 2500 ciklov, se pa vsak dan počasi praznijo, a litij-ionske še najmanj. Posebej pa so občutljive prazne baterije, ki jih pustimo na nizkih temperaturah.

Baterije so vsako leto boljše, nova diagnostika težav z njimi pa bo marsikoga razveselila – ali pa tudi ne. Pokazala bo namreč, kaj je povzročilo okvaro. Je posredi tovarniška napaka, malomarnost uporabnika ali kaj drugega. Morda bo to kdo razumel kot orodje za nove prepire, po drugi strani pa tudi kot način še boljšega sodelovanja (tudi učenja na napakah, če te obstajajo) med proizvajalcem, prodajalcem in kupcem, kar je recept za pravo izbiro stroja in njegovo uspešno uporabo.