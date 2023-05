O podjetju Husqvarna

Husqvarna, blagovna znamka skupine Husqvarna Group, je vodilna na trgu inovativnih, visokokakovostnih izdelkov in storitev za oblikovanje zelenih površin v parkih, gozdovih in vrtovih. Družba Husqvarna, ustanovljena leta 1689 na Švedskem, se že od vsega začetka osredotoča na raziskave in razvoj ter je pionir na področju robotskih kosilnic in verižnih žag. Danes je portfelj izdelkov sestavljen iz naslednje generacije robotskih kosilnic, riderjev, verižnih žag in obrezovalnikov za profesionalno in zasebno uporabo. Trajnostno ustvarjanje vrednosti, inovacije na področju izdelkov in digitalizacija ostajajo pomembni za pot naprej. Izdelki Husqvarna se prodajajo v več kot 100 državah. Skupina Husqvarna Group, ki vključuje tudi podjetji Gardena in Husqvarna Construction, ima 14.400 zaposlenih po vsem svetu, njena neto prodaja pa je leta 2022 znašala 54 milijard SEK.