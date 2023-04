Kam smo prišli v letu dni?

Počasi bomo upihnili prvo svečko. Svečko svobode, svečko upanja in svečko nove politike. Pred malo manj kot letom dni smo se evforično poslovili od Janeza Janše in Robertu Golobu v roke predali največji možni politični kapital. Bilo je darilo, za katero smo bili prepričani, da zna nadsposobni menedžer z njim ravnati skrbno, premišljeno in predvsem drugače od svojih predhodnikov.