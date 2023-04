Microsoftova storitev Game Pass je trenutno najbolj privlačna igričarska storitev na trgu. V zameno za mesečno naročnino uporabnikom omogoča igranje več sto zelo kvalitetnih (brezplačnih) videoiger in izbor se s časom nadgrajuje, nekatere igre pa se po določenem času poslovijo. Gre torej za nekaj podobnega Netflixu za videoigre. Game Pass sicer ni edinstvena storitev tega tipa, a se od konkurence loči po bistveno boljši kvaliteti izbora, ki ne vključuje le starih iger, temveč pogosto tudi čisto nove igre, ki so ravno izšle. Zlasti to seveda velja za videoigre založb v Microsoftovi lasti. Med zanimivejšimi naslovi, ki so dostopni ta hip, najdemo Persona 5 Royale, It Takes Two, Hollow Knight, serija Halo, Football Manager 23, Death Stranding, Assasins Creed: Oringins in Odyssey, Flight Simulator …

Spretni so storitev sicer z uporabniškimi računi iz tujine znali uporabljati že prej, a od srede je tudi uradno dostopna v Sloveniji. Je pa treba izpostaviti, da je v Slovenijo prišla zgolj naročnina na katalog brezplačnih iger za PC. Xbox ni vključen. Prav tako še naprej ni dostopen paket Game Pass Ultimate, ki omogoča pretočno igranje videoiger na slabših računalnikih, androidnih televizorjih, tablicah in telefonih. Iz Microsofta so nam sporočili, da se nameravajo ta hip osredotočiti na storitev Game Pass PC. Kakšnih namigov, ali znamo dočakati tudi pretočno storitev, nam niso posredovali, niso pa možnosti izrecno zanikali. Upanje torej ostaja.

Naročnina na storitev PC Game Pass v Sloveniji znaša 9,99 evra mesečno, kar pomeni okoli 120 evrov letno. Stvar se torej izplača, če uporabnik na leto v katalogu najde tri nove igre, ki bi jih sicer kupil, ko še niso znižane s popusti. Za novačenje uporabnikov je Microsoft uvedel tudi akcijo, po kateri novi uporabniki prejmejo tri mesece naročnine v zameno za en evro. Uporabniki, ki so sodelovali v Microsoftovem programu Insider, bodo samodejno prejeli dodatna dva meseca brezplačnega članstva v storitvi PC Game Pass.

Za uporabo storitve je treba imeti ali ustvariti Microsoftov uporabniški račun in si prenesti aplikacijo Xbox iz Microsoftove trgovine aplikacij (ikona bele torbice v orodni vrstici v windowsih). Iz te trgovine boste na napravo prenašali tudi videoigre. Naročniško razmerje pa se sklene na spletni strani xbox.com/pcgamepass.