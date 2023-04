Tenis velja za šport, ki si ga ne more privoščiti vsak. Vsaj na vrhunskem nivoju ne. A redkim, ki jim uspe, v življenju ni hudega. Njihovi življenjski standardi so visoki. Pa vendar se med njimi najde kdo, ki ceni vrednote predpisanih standardov, in med temi je teniški selektor Horia Tecau. Romunska ženska teniška reprezentanca, ki se bo danes in jutri v odločilnem dvoboju za uvrstitev v svetovno skupino pokala Billie Jean King merila s Slovenijo, ves teden biva v hotelu Mirna v Portorožu, od koder se je vozila na treninge v Koper. Okolje med vsemi najbolje pozna njihova najboljša igralka Ana Bogdan (58. na svetovni lestvici), ki se je lani na najmočnejšem turnirju serije WTA v Portorožu po zmagah nad Avstralko Aljo Tomljanović, Slovenko Tamaro Zidanšek in Brazilko Beatriz Haddad Maio uvrstila v polfinale, v katerem je morala priznati premoč trenutno najbolj vroče igralke na svetu, Kazahstanke Jelene Ribakine.

Horia Tecau je bil sicer specialist za igro dvojic. Na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je pred sedmimi leti osvojil srebrno kolajno, med dvojicami je osvojil Wimbledon in OP ZDA, med mešanimi dvojicami OP Avstralije. »Standarde namestitve in vseh drugih storitev, ki jih imamo na razpolago v Portorožu in Kopru, zelo cenimo. Res je, da so povsod po svetu na visokem nivoju, a pri vas se počutimo tako, kot bi jedi dodali še malo začimb,« je začel pogovor z nami Horia Tecau. »Vemo pa, po kaj smo prišli v Koper. Zavedamo se, da imamo sijajno priložnost, da se uvrstimo med najboljših 12 reprezentanc na svetu. Ekipni dvoboji so vselej nekaj posebnega. V ekipi vlada odlično vzdušje, ki ga bomo poskušali prenesti na igrišče.«

Poudarek dvojicam

Selektor ženske teniške reprezentance je Tecau postal lani. »Moja glavna naloga je, da pomladim reprezentanco. Zadnjih deset let sta za Romunijo največ igrali Simona Halep in Irina Begu. Ko smo se pred štirimi leti uvrstili v polfinale pokala Billie Jean King, je bila država izjemno ponosna na dosežek. Zdaj igramo s pomlajeno reprezentanco, ki se uveljavlja na mednarodnem področju,« je povedal romunski selektor in dodal: »Odkrito lahko rečem, da bi nam bolj ustrezalo, če bi igrali na hitrejši podlagi, a se zavedamo, da smo gostje in da si ne moremo izbirati podlage. Menim, da bo dvoboj izjemno izenačen in da ni favorita. Tamara Zidanšek je bila predlani polfinalistka Rolanda Garrosa, tako da o njej na peščeni podlagi ne gre izgubljati besed. Kaja Juvan je sijajna igralka, ki je najboljša na reprezentančnih dvobojih. Zato lahko pričakujemo, da bo o zmagovalcu odločila šele sobotna igra dvojic.«

Če se bodo uresničile Tecauove napovedi​, bo igra dvojic na sporedu jutri pri rezultatu 2:2. Glede na to, da si je teniški kruh služil med dvojicami, je jasno, da se v reprezentanci pripravljajo tudi na ta scenarij. Zato je v Slovenijo pripotovala specialistka za igro dvojic Monica Nicolescu, ki se je na vseh štirih turnirjih največje četverice uvrstila vsaj v četrtfinale, v Wimbledonu celo v finale. »Res je, da imamo v mislih tudi igro dvojic. To je približno tako, kot se nogometne reprezentance v izločilnih bojih zavedajo, da lahko o zmagovalcu odločijo enajstmetrovke. Seveda vam ne bom razkril, kateri par bo v primeru neodločenega rezultata 2:2 igral dvojice. Lahko pa vam namignem, da je tudi Ana Bogdan odlična med dvojicami, ko igra dobro. In če bomo prišli do rezultata 2:2, bo igrala zelo dobro,« je ocenil 38-letni romunski selektor. »Ne strinjam se z vami, da smo favoriti. Res pa je, da je tenis v Romuniji zelo popularen šport, v katerem smo v preteklosti dosegali odlične rezultate. Če bi se uvrstili v elitno skupino pokala Billie Jean King, bi bil to za nas izjemen dosežek, in dosegli bi ga s pomlajeno reprezentanco,« je zaključil Horia Tecau.

Med stoterico le Ana Bogdan

Osrednji včerajšnji dogodek v Kopru je bil žreb posamičnih dvobojev, ki je potekal opoldan v prostorih Pretorske palače na Titovem trgu. Določil je, da bo šla prva na igrišče Kaja Juvan, ki se bo pomerila z Ano Bogdan. »Doslej se še nisva pomerili, a me to pretirano ne skrbi. Strokovni del ekipe je natančno proučil igro Romunk, zato bo taktika gotovo dobra. V preteklosti sem vselej dokazala, da imam najboljši odstotek zmag in porazov na skupnih reprezentančnih akcijah, kjer sem praviloma še bolj motivirana kot na posamičnih turnirjih. Res je, da, gledano iz mojega zornega kota, dvoboj ne prihaja ob najboljšem času, a verjamem, da bo želja premagala občutke, ki jih doživljam,« je o osebni stiski po smrti očeta povedala Kaja Juvan.

Tamara Zidanšek se bo v današnjem drugem dvoboju pomerila z Jaqueline Adine Cristian. »Čeprav sem oba letošnja medsebojna dvoboja izgubila, sem bila z igro zadovoljna. Oba dvoboja bi se lahko obrnila tudi drugače. Jaqueline se vrača po poškodbi, zato je zelo motivirana, na igrišču pa izžareva izjemno energijo. Pripravljena sem na dvoboj na peščeni podlagi, ki bo gotovo moja prednost. Želim si, da bi bile tribune polne,« je po včerajšnjem žrebu povedala Tamara Zidanšek in poudarila, da je vesela in ponosna na to, da bo v zgodovinskem dvoboju slovenske ženske teniške reprezentance igrala pomembno vlogo. Nobena skrivnost namreč ni, da je bil žreb Sloveniji naklonjen, potem ko si je priborila možnost napredovanja v svetovno skupino, po novembrski zmagi v Velenju proti Kitajski, za katero je tedaj nastopilo kar pet igralk iz elitne stoterice, medtem ko ima Romunija v svoji vrsti le Ano Bogdan.

*** 13 članov šteje ženska teniška reprezentanca Romunije, na včerajšnjem žrebu pa so vsi nosili nacionalne trenirke v tradicionalni modro-rumeni barvi.