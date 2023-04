Nekaj oreščkov in malo suhega sadja je odlična malica za hiter dvig energije, dobre volje in za tisto malo naravnega sladkorja. Seveda so vseeno občasne sladice res nujne za uživanje v življenju. V vsakdanjem življenju pa si raje privoščimo nekaj bolj naravnega in dobrega za nas. In ker so oreščki in suho sadje hitro dolgočasni, poskusite te energijske kroglice.

So odličen prigrizek, celo zajtrk, če se vam mudi. Za potešitev želje po sladkem in za hiter dvig energije potrebujete le nekaj kroglic. Pa še dobre so in dokazujejo, da je zdrava hrana lahko res dobra!

Zakaj so te kroglice tako dobre?

SESTAVINE – Te energijske kroglice so pripravljene z oreščki, suhim sadjem in ovsenimi kosmiči. Dodanega ni niti grama sladkorja. Dovolj sladkobe jim dajo datlji in suhe marelice. Ker so datlji in marelice suhe, a sočne, poskrbijo za naravno “lepilo” in sočnost. Vlogo oreščkov tukaj prevzemajo mandlji, za čudovit priokus po tropih pa poskrbi kokosova moka. Zaradi nje te kroglice malenost po okusu spominjajo na bouty, kar veš, da je res dobro. Za hranljivost, pomiritev lakote in energijo pa poskrbijo še ovseni kosmiči. Za okus in poživitev dodamo še limonino lupinico in njen sok ter vanilijev ekstrakt. Za dodatno zdravo noto pa so tu še lanena semena, lahko tudi chia semena.

Najprej pa še nekaj idej za bolj zdrav prigrizek:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za približno 30 kroglic)

140 g mehkih datljev (10–12 kosov)

140 g celih nesoljenih mandljev

100 g suhih marelic

60 g ovsenih kosmičev

50 g kokosove moke

2 žlici mletih lanenih semen (neobvezno)

1 žlička vanilijevega ekstrakta

1 konica noža soli

1 limona (naribana lupinica 1 limone in 2 žlici limoninega soka)

PRIPRAVA

Zmeljite lanena semena in naribajte lupinico limone in jo ožemite. Preverite, če imajo datlji še koščice in jih v primeru, da jih imajo, odstranite.

V mešalnik dajte vse sestavine in zmiksajte v pocasto teksturo. Suho sadje in mandlji naj bodo sesekljani, a ne čisto v prah.

Maso oblikujte v kroglice. Maso zajemajte z majhno žlico, najmanjšo zajemalko za sladoled ali pa kar s prsti po občutku. Za lažje oblikovanje lahko prste malo zmočite z vodo.

Kroglice hranite v hladilniku v neprodušno zaprti posodi. Nekaj ur na sobni temperaturi čisto enostavno prenesejo, če jih želite vseti s seboj na sprehod ali izlet.