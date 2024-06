Delničarji so predlog sprejeli kljub nasprotovanju nekaterih velikih institucionalnih vlagateljev in pooblaščenih podjetij. Delničarji so namreč že leta 2018 s 73 odstotki podprli izplačilo nagrade za Muska, a je takrat zaradi pritožb nekaterih delničarjev sodišče v Delawaru sklenilo, da je imel Musk kot član upravnega odbora družbe Tesla prevelik vpliv na pogajanja o velikodušnem plačilu. Zaradi te odločitve sodišča je Musk kasneje preselil sedež podjetja iz Delawara v Teksas.

Izplačilo nagrade je vezano na zagotovilo, da bo podjetje v desetih letih uresničilo vse velikopotezne cilje in napovedi, vključno s povečanjem tržne vrednosti delnic s približno 50 milijard na 650 milijard dolarjev. Tržna vrednost Tesle se je v preteklosti že nekajkrat povzpela na 1000 milijard dolarjev, trenutno pa se giblje okrog 580 milijard dolarjev.

Na odru letne skupščine delničarjev v Austinu v Teksasu se je Musk po poročanju agencije Reuters opisal kot patološko optimističnega. »Če ne bi bil optimist, tega ne bi bilo, te tovarne ne bi bilo,« je dejal Musk in požel aplavz. »Ampak na koncu dosežem. To je pomembna stvar,« je dodal.

Vendar pa podpora delničarjev izplačilu nagrade še ne pomeni, da bo Musk le to tudi dobil. »Ta stvar še ni končana," je za Reuters dejal Brian Quinn, profesor na pravni fakulteti Boston College. »Sodnik v Delawareu bo natančno preučil glasovanje in od Tesle zahteval, da dokaže, da Musk ni prisilil ali nanj neprimerno vplival«, je še povedal.

V četrtek so delničarji odobrili tudi predlog za selitev zakonitega sedeža podjetja iz Delawareja v Teksas. Podprli pa so tudi druge predloge, vključno s ponovno izvolitvijo dveh članov upravnega odbora: Muskovega brata Kimbala Muska in Jamesa Murdocha, sina medijskega mogotca Ruperta Murdocha.