Kot so zapisali v sporočilu za javnost, že leta opozarjajo na številne probleme zdravstvenega sistema, sistema zdravstvenih zavarovanj, poštene obdavčitve glede na prihodke ter predvsem na zaščito najranljivejših družbenih skupin. Nedavna informacija ene od zavarovalnic, da bo premijo za dodatno zdravstveno zavarovanje dvignila za 10,39 evra oziroma 30 odstotkov, je po njihovi oceni dodaten argument za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

»V času, ko se vsi pripravljamo na zdravstveno reformo, v času, ko je na deset tisoče ljudi brez osebnega zdravnika, ko se čakalne vrste absolutno ne krajšajo, pri čemer nam vzroki za to še vedno niso znani, ko se večajo apetiti po privatizaciji javnega zdravstva in ko je zdravstveni sistem na robu kolapsa, bi zasebna zavarovalnica služila na račun delavk in delavcev, upokojencev, upokojenk, prekarcev, mladih, torej tistih, ki se že dandanes težko prebijajo iz meseca v mesec?« se sprašujejo v zvezi svobodnih sindikatov.

Zato takim podražitvam absolutno nasprotujejo in ministrstvo za zdravje ter vlado pozivajo, da se odzovejo in preprečijo »nerazumno bogatenje zasebnih zavarovalnic na račun delavk in delavcev, upokojencev, mladih«. Pozivajo tudi k večji obdavčitvi zavarovalnic, ki se ukvarjajo z dopolnilnim zavarovanjem, ali pa k temu, da ves dobiček namenijo v izvajanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja, storitve pa morajo postati hitre, kakovostne in učinkovite. »Odreagirajte in ukinite dodatno zdravstveno zavarovanje, ki to že dolgo ni več,« so pozvali.

Zveza sindikatov se z naštetimi zahtevami pridružuje civilni iniciativi Glas ljudstva v napovedanem petkovem pohodu za zdravje. Izraža tudi polno podporo vsem, ki si prizadevajo za javno, dostopno in kakovostno zdravstvo. Nasprotovanje podražitvam dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sta danes izrazila tudi stranki DeSUS in Vesna.