»Odtlej je zaznan izdaten dvig odhodkov za škode iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, zaradi česar je bil dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pričakovan,« so danes sporočili iz agencije. Pri tem so poudarili, da agencija kot finančni regulator ne more vplivati na določitev višine premije, kar je skladno z ureditvijo tudi v vseh ostalih državah EU.

Prvotna ureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je sicer predvidevala, da povišanje premije dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v času trajanja zavarovanja predhodno pisno potrdi imenovani pooblaščeni aktuar zavarovalnice. Agencija za zavarovalni nadzor je lahko v primeru dvoma v podatke imenovala neodvisnega pooblaščenega aktuarja, ki je opravil naloge imenovanega pooblaščenega aktuarja.

Evropsko sodišče pa je takšno ureditev v sodbi iz leta 2012 ocenilo kot neskladno s pravom EU. »Zato je bila ta določba v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju črtana in je v obstoječem in veljavnem zakonu ni več. Posledično je dvig premije popolnoma samostojna poslovna odločitev zavarovalnic, in ni predmet predhodne odobritve regulatorja,« so pojasnili na agenciji.

Ureditev nadzora nad zavarovalniškim trgom v Evropski uniji je od leta 2015 poenotena in temelji na Direktivi Solventnost II, ki evropskim regulatorjem ne omogoča poseganja v določanje višine premij zavarovalnih produktov. Te pristojnosti Agenciji za zavarovalni nadzor ne dajeta niti zakon o zavarovalništvu niti zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, so še navedli.

Zavarovalec ima ob dvigu premije možnost, da odpove zavarovalno pogodbo

Po navedbah agencije ima zavarovalec ob dvigu premije možnost, da v primeru nestrinjanja s spremenjeno premijo v roku 30 dni od dneva spremembe zavarovalno pogodbo odpove s trimesečnim odpovednim rokom. »Ne glede na navedeno pa agencija zavarovancem svetuje, da naj se z morebitno odpovedjo zavarovalne pogodbe ne prenaglijo, temveč naj v naslednjih tednih pozorno spremljajo razvoj dogodkov na področju ponudbe dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj,« so v današnjem sporočilu za javnost še zapisali na agenciji.

Zavarovalnica Generali je pred dnevi napovedala, da s 1. majem zvišuje mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 10,39 evra. Kot glavne razloge za zvišanje navajajo neugodne trende na področju zdravstvenih storitev, in sicer rast cen zdravstvenih storitev (tako imenovano medicinsko inflacijo) ter rast obsega opravljenih zdravstvenih storitev v zadnjem letu.

Tudi v zavarovalnicah Vzajemna in Triglav poudarjajo, da bo nadaljevanje trenda rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu vplivalo na premijo dopolnilnega zavarovanja, zato njegovega zvišanja ne izključujejo. Pri obeh zavarovalnicah sicer zagotavljajo, da bodo zavarovance o morebitnih dvigih premij pravočasno obvestili.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je ocenil, da je podražitev neupravičena, zato se je danes sestal s predstavniki vseh treh zavarovalnic.