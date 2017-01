Adriatic Slovenica (AS) je tik pred koncem minulega leta svoje zavarovance obvestila, da se bo osnovna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja marca podražila za en evro, z zdajšnjih 28,34 evra na 29,34 evra. Razlog? Že od leta 2014 se stroški zdravstvenih storitev in doplačil v povprečju povišajo za okoli 4 odstotke na leto, napovedi pa kažejo, da bodo doplačila k zdravstvenim storitvam tudi letos naraščala.

Triglav: Podražitev prihaja že 1. februarja

Tudi v Triglavu, zdravstveni zavarovalnici ugotavljajo, da so se stroški zdravstvenih storitev v zadnjih dveh letih samo poviševali in nič ne kaže, da se bo ta trend ustavil. To vpliva na rast obsega doplačil zdravstvenih storitev, ki jih zavarovalnica krije za svoje zavarovance v okviru dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Tako bo okoli 330.000 njihovih zavarovancev o morebitni spremembi premije dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja »pravočasno in na primeren način obveščenih«, so nam sporočili sredi tedna.

Včeraj pa so s Triglava sporočili, da bodo mesečno premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje povišali že s 1. februarjem, in sicer bo premija znašala po novem 28,99 evra, umikajo pa tudi vse popuste. Konec decembra 2015 je imelo dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Triglavu sklenjenih 330.643 zavarovancev, skupna zbrana premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa je znašala 107,9 milijona evrov.

Na vprašanje, kako bi morebitna ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vplivala na poslovanje zavarovalnice, odgovarjajo, da uradnih informacij o tem nimajo. Spomnimo, da so na AS že napovedali, da bi morebitna ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ogrozila njihovo poslovanje in posledično povzročila tudi izgubo delovnih mest.

V Triglavu dodajajo, da si prek slovenskega zavarovalniškega združenja že ves čas prizadevajo, da bi prejeli več informacij o predvideni zdravstveni reformi. »Tako dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot tudi druge oblike dodatnih zdravstvenih zavarovanj namreč pomembno prispevajo k dolgoročni stabilnosti financiranja javnega zdravstva in krepijo socialno varnost ljudi ob izgubi zdravja.«