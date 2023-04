»Ko je zaokrožila novica, da se s Cretujem nismo uspeli dogovoriti, smo dobili kup ponudb. A sam se nisem hotel predati, še vedno sem si želel le njega, ves čas sem menil, da naša ekipa in on sodita eden k drugemu in da bomo našli kompromis,« je dejal prvi mož odbojkarske zveze.

Enako so si po besedah Ropreta želeli igralci in tudi odbojkarska javnost, zato se je odločil, da Romuna še enkrat pokliče in ga skuša prepričati. Pri tem razhajanja niso bila le finančna. Na koncu pa se je izkazalo, da niso bila nepremostljiva. »Nekoliko sta morali popustiti obe stani, najbolj pomembno pa je, da smo vendarle našli skupni jezik, saj menim, da bo z njim v dveh sezonah, najbrž za nas najpomembnejših, lažje izpolniti cilje. Največji je uvrstitev na olimpijske igre,« je ob podpisu pogodbe izrazil zadovoljstvo predsednik OZS.

Cretu želi vozovnico za olimpijske igre

Cretu, ki je reprezentanco vodil že na lanskem svetovnem prvenstvu, ko je zasedla četrto mesto, si ob tem želi novih uspehov s Slovenijo. »Lansko poletje sem brez zadržkov sprejel ponujeno selektorsko mesto. Poznal sem kakovost reprezentantov, njihovo povezanost. To je bila tudi priložnost zame. Mislim, da smo spisali lepo zgodbo, seveda pa bi lahko bilo tudi boljše,« je dejal.

Tako si letos želi uvrstitev med osem v ligi narodov, uvrstitev med štiri na evropskem prvenstvu in vozovnico za olimpijske igre. Pri tem bo imel več časa za pripravo reprezentance. »Vsekakor bo letos vse drugače. Moja prva naloga bo, da igralce po naporni klubski sezoni telesno in mentalno ohranim v najboljši formi in da jih navadim na drugačen način igranja.«

Pri tem napoveduje, da bo vsakega posebej vključeval v proces treninga. »Govoril sem z vsemi fanti, vsi se zavedajo, da je pred nami dolgih pet mesecev, a vsi so pripravljeni garati,« je prepričan Romun, ki ne načrtuje večje spremembe ne pri igralcih - seznam kandidatov bo sporočil v naslednjih dneh, in ne v strokovnem štabu. Edina novost bo, da bo imela reprezentanca profesionalnega direktorja, ki naj bi poskrbel za številne obrobne stvari, ki lahko pomenijo veliko. Kdo bo opravljal to funkcijo, zaenkrat še ni znano.

Fante bo zbral 8. maja

»Kakšnih velikih sprememb ne bo. Za njih ni potrebe, pri vseh vidim predanost, vsi že imajo določene izkušnje in jim zaupam. Mislim tudi, da v teh dveh letih ne bo časa za eksperimente. Na vseh tekmovanjih bomo od začetka do konca igrali z najmočnejšo postavo, seveda, če ne bo poškodb. Ti dve leti bo pomembna vsaka točka, vsak niz, vsaka tekma, tega se moramo vsi zavedat« napoveduje Romun, ki bo fante zbral 8. maja, ne pričakuje pa, da bodo takrat na voljo vsi kandidati, saj bodo imeli nekateri še klubske obveznosti.