Po zmagi poljske ekipe Grupo Azoty Kedzierzyn-Kozle v finalu lige prvakov si zagotovo ni mislil, da bo le tri mesece pozneje spet v glavnem mestu Slovenije. Še manj, da bo to v vlogi selektorja slovenske reprezentance. »Vse skupaj se je dogajalo zelo hitro, časa za razmišljanje nisem imel veliko, zato je bila tudi moja odločitev takojšna. Vsekakor je to zame velik izziv, kajti svetovno prvenstvo bo v Sloveniji, zato natančno vem, kaj se od mene pričakuje in kakšno reprezentanco bom vodil. Za vse druge pogovore bo še čas po svetovnem prvenstvu, do začetka pa moramo igralce čim bolje pripraviti na tekme, ki jih čakajo. Delali bomo iz dneva v dan, ves čas bomo osredotočeni na to, kar je pred nami. Klical nisem nobenega novega igralca, prav tako bo ostalo dozdajšnje strokovno vodstvo, ki mu popolnoma zaupam,« so bile prve besede romunskega strokovnjaka.

Cretu je bil doslej selektor dveh reprezentanc

Romunski strokovnjak je do zdaj svoje največje trenerske uspehe dosegel v klubski odbojki. Njegov vrhunec je bila že omenjena letošnja liga prvakov, kot selektor je vodil reprezentanci Romunije (2007 in 2008) in Estonije (2014–2019). »Med vsemi tremi reprezentancami je velika razlika. Ko sem vodil romunsko, smo morali vabiti igralce, da so sploh igrali zanjo, ker si nihče ni želel igrati. V Estoniji sem začel z igralci, starimi 18, 19, 20 let, in potem smo nekaj let rasli skupaj ter se dvigovali. Pred mano je zdaj popolnoma drugačna ekipa, ki ima v svojih vrstah vrhunske igralce, ki igrajo v močnih ligah, so vajeni zmagovati in vedo, kako se tem stvarem streže, zato bo zame to nov velik izziv,« se dela veseli Cretu, ki je dodal, da bo na igralce skušal prenesti strast do odbojke. »Če je trener predan odbojki, če goji čustva in ima ljubezen do te igre, mora vso to energijo, ki jo izžareva, prenesti na igralce, svoj štab in vse druge, ki so okoli ekipe. V odbojki so pomembne malenkosti, zato sem pozoren na vse detajle. Prednost dajem majhnim stvarem, ki lahko privedejo do nečesa velikega,« pojasnjuje Cretu.

Do prve tekme na svetovnem prvenstvu, ko bo Slovenija igrala s Kamerunom, je samo še šestnajst dni. Nobena skrivnost ni, da so cilji slovenskih odbojkarjev visoko postavljeni, niti ne več tako skrita želja je, da bi se od Ljubljane poslovili z zmago v četrtfinalu. Zato je bilo vprašanje, ali je dovolj časa, da se igralci seznanijo z načinom dela novega selektorja, popolnoma na mestu. »Igralci morajo vedeti, kaj lahko pričakujejo od mojega načina dela, sam pa si od njih predvsem želim predanosti in reševanja izzivov na poti do uresničitve ciljev. Nobena skrivnost ni, da si vse reprezentance prizadevajo, da bi zmanjšale število lastnih napak, zato bo zelo pomembno, da bomo v ključnih trenutkih zbrani in nasprotniku ne bomo podarjali točk. To nam je recimo z mojo poljsko ekipo v letošnji sezoni zelo dobro uspevalo. Za to bomo morali delati do začetka prvenstva, uporabiti pa bomo morali tudi moč devetmetrske linije. Ker vsi dobro vedo, da so slovenski odbojkarji odlični izvajalci začetnih udarcev, bomo morali prikazati še kakšno novost, ki pa naj za zdaj še ostane skrivnost,« je odgovoril Cretu, ki od slovenskih igralcev najbolj pozna Tineta Urnauta, Dejana Vinčića, Alena Pajenka, ki so pred leti igrali v poljskem državnem prvenstvu, ter Klemna Čebulja in Jana Kozamernika, ki na Poljskem igrata zdaj. V dobrem spominu mu je ostal tudi Gregor Ropret, ko je še igral za Innsbruck.

Dobro pozna dvorano Stožice

»Dobro poznam dvorano Stožice, prav tako vzdušje, ki je vladalo na evropskem prvenstvu leta 2019, še zlasti na tekmah s Poljsko in Rusijo. Vem, da bo motivacija igralcev zelo visoka, vsi skupaj pa moramo verjeti, da lahko pridemo do konca, ampak ob tem ne smemo nič prehitevati. Da pa bi to dosegli, bomo morali trdo delati in ves čas verjeti, da je to mogoče,« je pred začetkom prvega treninga s slovensko izbrano vrsto še dodal njen novi selektor.

Urnaut komaj čaka pripravljalne tekme Ti ne Urnaut, kapetan slovenske reprezentance, je o menjavi selektorja povedal: »Težko bi komentiral to menjavo, saj nisem pravi naslov za to. O tem sta odločala vodstvo OZS in njen predsednik, ki bosta zagotovo znala razložiti svojo odločitev. Prepričan sem, da bo novi selektor naredil vse, da bi na svetovnem prvenstvu igrali svojo najboljšo odbojko, kakšnih drugih pričakovanj pa nimam. Dejstvo je, da ima kot klubski trener velike uspehe. Pravijo, da je zelo motiviran, da vedno zahteva maksimum, da je zahteven do sebe in posledično do drugih. Vse to je samo dobro za nas, šele na treningih, predvsem pa na tekmah bomo videli, kako smo se ujeli. Najbolj pomembno je, da vedno naredi vse, da bi zmagal. Zato osebno komaj čakam, da začnemo igrati pripravljalne tekme, da bomo videli, kje sploh smo. Na treningu se ti lahko primeri napaka, ki jo potem v naslednji akciji popraviš, toda na tekmi je vsaka žoga pomembna, vsaka točka že lahko odloča o zmagovalcu in poražencu, vse to pa bomo lahko preverili šele na tekmah.«