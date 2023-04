»Resnično sem vesel, da bom lahko nadaljeval delo v slovenski reprezentanci, v projektu, v katerega smo vsi vložili že veliko čustev. Precej slednjih z zadnjega svetovnega prvenstva je še vedno prisotnih. Zagotovo nam bodo ta pomagala na poti do uresničitve sanj in cilja, uvrstitve na olimpijske igre,« se na bližajoče izzive že ozira 54-letni trener.

Gheorghe Cretu je slovensko reprezentanco lansko poletje prevzel dobra dva tedna pred začetkom nastopov med svetovno elito in jo po skromnejših predstavah v ligi narodov prerodil. Pod njegovim vodstvom je izbrana vrsta v Sloveniji poskrbela za novo odbojkarsko evforijo. S prebojem v polfinale ter končnim četrtim mestom na SP je dosegla največji uspeh slovenske odbojke.

Dolgotrajni pogovori so se končali uspešno

»S selektorjem smo se usklajevali kar nekaj časa. Naši razgovori so imeli vzpone in padce. Na koncu smo vsi skupaj vendarle zmogli dovolj pozitivne energije in volje, da smo za slovensko reprezentanco našli idealno rešitev. Naše izkušnje s Cretujem so izjemne. Vem, da izjemno pozitivno mnenje o njem delijo tudi reprezentanti in slovenska športna javnost. Tudi zaradi tega smo toliko časa vztrajali pri pogovorih za njegovo vrnitev na selektorsko mesto. Vesel sem, da smo pogajanja uspešno zaključili,« navdušenja po stisku roke ni skrival predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Za slovensko reprezentanco se bližajo pestri meseci, ki prinašajo številne izzive v kar treh različnih tekmovanjih. V juniju in juliju bo v okviru lige narodov nastopala na turnirjih na Japonskem, v Franciji in na Filipinih. Rezultatska uspešnost jo nato lahko popelje še na Poljsko, kjer se bo odvila končnica omenjenega tekmovanja, pomembnega za razvrstitev na svetovni lestvici, na kateri Slovenija trenutno zaseda odlično deveto mesto.

V boj za olimpijske igre

Svoje nastope bo slovenska vrsta nadaljevala konec avgusta v Bolgariji. V Varni bo začela nastope na evropskem prvenstvu, s katerega se je pred dvema letoma vrnila z medaljo srebrnega leska. Dva tedna po koncu tekmovanja elite stare celine se bodo slovenski odbojkarji znova podali na Japonsko in v deželi vzhajajočega sonca skušali prvič v zgodovini uresničiti olimpijske sanje. Iz vsakega izmed treh kvalifikacijskih turnirjev, preostala bosta v Braziliji in na Kitajskem, bosta na olimpijske igre Pariz 2024 napredovali najboljši dve ekipi, preostalih pet prostih mest pa bodo zapolnile reprezentance glede na svetovno jakostno lestvico po rednem delu lige narodov v letu 2024.

Cretu je že začel prve obiske in pogovore s kandidati za nastop v reprezentanci. V soboto se je mudil v Veroni, kjer je v četrtfinalu italijanskega državnega prvenstva na delu opazoval Roka Možiča, dan kasneje pa je spremljal še Gregorja Ropreta na tekmi v Milanu.