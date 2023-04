Evropski klubski namizni tenis je v noči s torka na sredo doživel dvoboj, ki bo številnim ljubiteljem ene najhitrejših iger na svetu za vedno ostal v spominu. Konec je bil sanjski tudi za slovenski namizni tenis, saj je Darko Jorgić s Saarbrücknom postal evropski klubski prvak. Povratni dvoboj lige prvakov v Düsseldorfu je trajal več kot štiri ure in pol, povedano v nogometnem žargonu pa se je končal po enajstmetrovkah. Prvi dvoboj v Saarbrücknu je Borussia dobila s 3:2, drugega z enakim izidom Saarbrücken. Zmagovalca so določili trije dvoboji na en dobljeni niz, trenerja pa sta imela proste roke pri postavitvi igralcev. O zmagovalcu je odločil Darko Jorgić, ki je bil z 11:9 boljši od Nemca Kaya Stumperja in je klubu iz Posarja priboril prvo lovoriko evropskega klubskega prvaka.

Junak drugega dvoboja je bil Patrick Franziska, ki je dobil oba posamična dvoboja ter še dodatni niz. Nemec je proti Švedu Antonu Källbergu zaostajal z 0:2 v nizih, v odločilnem nizu, ki se v ligi prvakov konča pri šesti osvojeni točki, pa je zaostajal s 4:5. Še eno več zaključno žogico je Franziska rešil v dvoboju proti rojaku Dangu Quiju, ki je v odločilnem nizu vodil s 5:3. Darko Jorgić je v odločilnem dvoboju proti Källbergu v četrtem nizu zaostajal z 2:8, a ga potem dobil in Saarbrücknu najprej priboril zmago ter dodaten dvoboj, ki so ga igrali po 15-minutnem premoru.

Najboljši posameznik ​kapetan Patrick Franziska

»Želeli smo zmagati na prvi tekmi pred domačimi gledalci, saj smo prvič v zgodovini lige prvakov igrali doma. To nam ni uspelo. Ključnega pomena je bilo, da nam poraz ni vzel volje, temveč smo bili le še dodatno motivirani, da zmagamo v gosteh,« je dan po osvojitvi lovorike sporočil Darko Jorgić, ki je v dobrem mesecu dobil že svojo drugo evropsko lovoriko, potem ko je v Švici osvojil turnir najboljših 16 evropskih igralcev. »Dvoboj sem začel jaz, a je Dang Qui znova dokazal, da je psihološko izjemno močan igralec. K sreči smo imeli v moštvu izjemno razpoloženega kapetana Patricka Franzisko, ki je bil prav v ključnih trenutkih najboljši. Ponosen sem tudi na svoji zmagi. Predvsem zato, da sem se v dvoboju proti Källbergu izognil igranju odločilnega niza, saj sem v četrtem zelo zaostajal, ter ker sem v odločilnih trenutkih igre proti Stumperju ostal zbran in priboril zmago. Veselimo se naslednjih izzivov,« je misli sklenil Jorgić, ki bo imel v tej sezoni priložnost postati tudi ekipni nemški prvak.

Zgodovinskega uspeha Saarbrückna, s katerim je Darko Jorgić letos podaljšal pogodbo, je bil vesel tudi Jože Urh, ki je v tem klubu vodja namiznoteniškega centra, kjer ves čas skrbi tudi za vaje, ki jih na treningih izvaja Darko Jorgić. »Domov smo prišli okrog štirih zjutraj, saj sem po tekmi dobre tri ure in pol še vozil. Za nami je že dopoldanski trening,« nam je danes opoldan sporočil Jože Urh. »Uspeh klubu veliko pomeni. V zadnjih letih smo bili povsem blizu vrha in se že uvrstili v finale ter trkali na vrata zmage. Ne gre prezreti, da je Saarbrücken med najboljše klube v Evropi pripeljal Bojan Tokić, ki je bil vrsto let član tega kluba. Uspehe je klub nadgradil z Darkovim prihodom. Najprej je prvič postal nemški prvak, kasneje je osvojil prvo pokalno lovoriko, sedaj pa še najprestižnejšo v Evropi,« je klubski presek zadnjih dveh desetletij opisal saarbrücknov mož iz ozadja in zaključil: »Finale bi se lahko obrnil v katerokoli stran, a menim, da je odločila želja po zmagi. Na naši strani je bila večja, na klopi je bila bolj pozitivna energija. Borussii se vendarle pozna, da je bila že večkrat evropska prvakinja.«

12. mesto je na današnji najnovejši svetovni lestvici zasedal Darko Jorgić, medtem ko je Slovenija na ekipni ohranila 11. mesto.

Nova azijska turneja Darko Jorgić je s Saarbrücknom igral v finalu lige prvakov le nekaj dni za tem, ko sta se z Andrejo Ojsteršek Urh vrnila z azijske turneje, kjer je nastopal na dveh močnih turnirjih v Indiji in Macau. Že jutri se s trenerko vračata v Azijo, kjer bosta ostala do konca aprila. Od 9. aprila naprej ju čaka turnir v Xinxiangu na Kitajskem, 17. aprila pa turnir v Macau. Na obeh turnirjih bodo nastopili vsi najboljši igralci na svetu. Azijsko turnejo bo hrastniški dvojec sklenil v Bangkoku, kjer bo od 23. aprila turnir serije star contender. »Na obeh najmočnejših turnirjih bo imel Darko v prvem krogu status nosilca, v primeru zmage pa se bo kot dvanajsti igralec s svetovne lestvice v osmini finala pomeril z enim od najboljših na svetu. Zaveda se, da bo, če bo želel napredovati na lestvici, moral prej ko slej premagati tudi koga od najboljših. Takšno zmago pa lahko doseže le tako, da bo od prve do zadnje točke igral zbrano, se osredotočal na vsak udarec. Ne sme razmišljati le o cilju,« je pred azijsko turnejo povedala Andreja Ojsteršek Urh.