Uroš Urbanija je v današnji izjavi za javnost dejal, da je situacija na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) danes neprimerno boljša kot maja lani, ko je Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS začela stavko. »Je pa za postoriti še veliko stvari in jih urejamo,« je zatrdil. Na očitke sindikatov o vse slabših razmerah in ogrožanju javnega interesa bi sicer lažje odgovarjal, če bi bili bolj konkretni, je dejal. Tistim, ki opozarjajo na odhode novinarjev iz informativnega programa nacionalne televizije, pa odgovarja, da se je število zaposlenih v informativnem programu v zadnjih desetih letih z 90 povečalo na 140.

»Zanesljivo ne trdimo, da je vse v redu. Pomembno pa je, da se stvari začnejo razreševati,« je dejal Rajko Gerič. Upa, da bodo prišli do stavkovnega sporazuma. To bi moralo biti po njegovem mnenju v interesu obeh strani.

Urbanija: Poziv ministrice k odstopu vodstva je še eden v vrsti nedopustnih pritiskov

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob današnji zaostritvi stavkovnih aktivnosti na RTVS ocenila, da to priča o resnosti razmer v nacionalni medijski hiši, in je vodstvo hiše pozvala k odstopu. Urbanija odgovarja, da je to »še eden v vrsti nedopustnih pritiskov«. Vlada Roberta Goloba se po njegovih besedah sooča s številnimi protesti, pa zaradi tega ni odstopil še noben minister.

Gerič je povedal, da inšpekcijske službe, ki so spremljale današnji potek stavkovnega dne, niso ugotovile nobene kršitve zakona o stavki. Po njegovih navedbah se vsi držijo dogovora o zagotavljanju minimuma delovnega procesa, ki so ga podpisali. Glede zahteve stavkajočih novinarjev po umiku opozorila pred odpovedjo zaposlitve 38 novinarjem pa je zagotovil, da je vodstvo takrat, ko bo sklenjen stavkovni sporazum, pripravljeno umakniti ta opozorila. »To bo del stavkovnega sporazuma,« je izpostavil. Urbanija se je ob temzahvalil vsem, ki danes kljub posebnim okoliščinam ustvarjajo program, tudi ekskluzivne novice.

Del zaposlenih na RTVS danes stavka s prekinitvijo dela, a na delovnih mestih. Kot so na novinarski konferenci pred RTVS dejale članice stavkovnega odbora, vodstvo tudi po 19 sestankih ne razume ali noče razumeti stavkovnih zahtev, med katerimi sta novinarska avtonomija ter delo brez zastraševanja.

V koaliciji izrazili podporo stavkajočim na RTVS

Stavkajočim na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so danes s 24-urno prekinitvijo dela zaostrili stavkovne aktivnosti, so podporo izrazili tudi v koalicijskih Gibanju Svobodi, SD in Levici. V Gibanju Svoboda in v SD se v znak podpore tako danes ne bodo udeležili večerne oddaje na to temo, v Levici pa ob tem vodstvo RTVS pozivajo k odstopu.

»Dejstvo je, da opazujemo močno razgradnjo javnega servisa in na tem mestu tudi pozivamo trenutno vodstvo - glede na rezultate referenduma, glede na zelo jasno izraženo voljo ljudi - da odstopi in prepusti vodenje novim ljudem, svežemu vetru, ki bo javni servis spravil nazaj v stare tire, v tisto kakovostno televizijo in radio, kot smo ju poznali,« je ob današnji stavki na RTVS dejal vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. V nasprotnem primeru bo namreč po njegovih besedah nastala velika škoda za poslušalce in gledalce, ki »v tem trenutku resno opazujejo, kako ta javni zavod razpada pri živem telesu«.

Zaposleni in strokovna javnost že več kot leto dni opozarjajo na nevzdržne razmere na RTVS, na kršitev profesionalnih standardov, etike, pritiske na novinarje in urednike, pa so spomnili v SD, zato stavko podpirajo. »Verjamemo, da bo ustavno sodišče odločilo v najkrajšem možnem času, saj ima javnost pravico do neodvisnega javnega servisa, brez posegov politike, brez poseganja v avtonomijo novinarskega dela in poskusov ustrahovanja,« so zapisali v sporočilu za javnost. Vabilo v današnje Odmeve pa so zavrnili, saj »javna RTVS ne opravlja več svojega poslanstva, izgublja ugled in zaupanje, s tem pa je ogrožena pravica javnosti do obveščenosti«.

Novinarski sindikati RTVS namreč s 24-urno prekinitvijo dela danes zaostrujejo stavkovne aktivnosti. Pogajanja z vodstvom namreč do sedaj niso prinesla napredka, poglablja se pritisk na novinarsko avtonomijo, kršijo se programski in profesionalni standardi, nadaljujejo in stopnjujejo se samovoljni in nestrokovni posegi v program in vsebine ter netransparentno kadrovanje. Javni medij se finančno izčrpava, uničuje se ugled javnega servisa, vedno bolj je ogrožen javni interes, opozarjajo v novinarskih sindikatih.

Vsebine RTVS so tako danes okrnjene oziroma prilagojene, po 17. uri pa se bodo stavkajoči in njihovi podporniki znova zbrali tudi pred RTVS.