Generalno vodstvo stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov (KNS) Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je sprejelo sklep, da se za danes napovedana stavka izvede, saj pogoji za njeno ustavitev niso izpolnjeni. Po radijskih postajah je bilo zato danes slišati sporočilo z jasno vsebino, znotraj katerega so stavkajoči opozorili, da stavka poteka že dolgo, pogajanja o stavkovnih zahtevah pa niso prinesla nobenega napredka. Še več; razmere se vedno bolj zaostrujejo, poglablja se pritisk na novinarsko avtonomijo, posegi v program in vsebine so samovoljni, kršijo se programski in profesionalni standardi, kadrovanje pa še vedno poteka netransparentno.

»Delo smo prekinili, ker verjamemo, da mora javni RTVS slediti jasnim in profesionalnim standardom vodenja te hiše in tudi novinarskega poslanstva,« je uvodoma povedala članica stavkovnega odbora ter dodala, da bi bilo ravno v času, ko je novinarstvo ogroženo s poplavo javnih mnenj, družbenih omrežji in kloako navideznih novic nujno, da bi javni servis še v polnejši meri izpolnjeval svoje ključno poslanstvo javnega, neodvisnega medijskega in kulturnega zavoda.

Po navedbah odbora svoje stavkovne aktivnosti zaostrujejo tudi zato, ker sta dve sodbi o nezakonitem imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha in nezakoniti razrešitvi direktorice Natalije Gorščak, potrdili opozorila novinarskih sindikatov, da vodstvo RTVS deluje nezakonito.

Podporo RTV je izrazila tudi predsednica Evropske federacije novinarjev (EFJ) Maja Sever, ki je dejala, da se zaposleni na RTV borijo tudi za javne medije po celotni Evropi. »Javni medijski servis mora biti profesionalen in svoboden,« še dodaja.

Kljub temu, da se tako zaposlenim kot tudi javnosti včasih zdi, da so povedali že vse, poudarjajo, da jih vedno znova preseneti nižanje kriterijev na televiziji. V navezavi s tem dodajajo, da RTV ni le televizija, temveč tudi radio. Soočajo pa se tako z zmanjševanjem kadrov v produkciji kot tudi z zaostajanjem podpisovanja pogodb in vse slabšimi pogoji dela.

»Težko je spregovoriti, če ima človek opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Težko je spregovoriti, če so tisti, ki spregovorijo, tarča kritik,« vendar pa sodelujoče poudarjajo, da je nujno, saj je pomembno, da vse to sliši tudi javnost.

Ministrica Vrečko pozvala vodstvo RTV Slovenija k odstopu

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob današnji zaostritvi stavkovnih dejavnosti na RTV Slovenija ocenila, da to dejanje priča o resnosti razmer v nacionalni medijski hiši. RTV Slovenija na ta način ne more opravljati svojega poslanstva, je dejala v izjavi za javnost in vodstvo hiše pozvala k odstopu.

Kot je izpostavila ministrica, zaposleni na RTV in strokovna javnost že več kot leto dni opozarjajo na kršitve novinarskih in profesionalnih standardov, etike, pritiske, grožnje in discipliniranje novinarjev ter urednikov. Na ta način pa RTV Slovenija po njeni oceni ne more opravljati svojega poslanstva, kot je zapisano v viziji zavoda - biti nepogrešljiv javni medij v slovenskem prostoru, ki mu javnost zaupa zaradi njegove verodostojnosti, strokovnosti in kakovosti.

V izjavi je izrazila podporo stavki in stavkajočim izrekla priznanje za pogum in odločnost. Ob tem je še opozorila, da je usoda RTV trenutno odvisna od odločitve ustavnega sodišča. To je namreč do končne odločitve zadržalo izvrševanje pri delu novele zakona o RTV Slovenija, ki je začela veljati 28. decembra lani.

»Slovenska javnost, ki je nov zakon o RTV Slovenija potrdila tudi na referendumu, ima pravico do neodvisnega javnega servisa, v katerega politika ne bo več posegala tako kot zadnjih 20 let. Prepričana sem, da je dovolj sprenevedanja trenutnega vodstva o tem, da deluje v interesu RTV in njegove avtonomije,« je dejala ministrica.

Po njeni oceni je zato skrajni čas, da vodstvo odstopi, javno RTV pa se zaupa javnosti in njenim zaposlenim. Novinarke, novinarji, uredniki in drugi sodelavci morajo imeti pogoje, v katerih bodo delovali brez groženj, pritiskov in strahu, je dodala.

Na novinarsko vprašanje, ali so dovolj naredili za to, da se stanje na RTV uredi, pa je odgovorila, da so kot vlada uporabili vse možne pravne vzvode. Vodstvo RTV bi po njenem mnenju moralo prevzeti odgovornost in odkrito spregovoriti z zaposlenimi ter upoštevati njihovo voljo po tem, da se agonija konča in da lahko nemoteno začnejo opravljati svoje delo.

Novinarski sindikati RTVS so stavkovne aktivnosti zaostrili s 24-urno prekinitvijo dela, njihove vsebine bodo zato danes okrnjene.