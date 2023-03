Blagoslovljen pločnik

V sredo bo v Grosupljem velik dogodek. Odprli bodo pločnik. Pravzaprav to ne bo v Grosupljem, temveč v idili gričkov nad Grosupljem, v vasi Polica. Toda pločnik je izjemnega pomena, saj se bosta otvoritve udeležila župan Peter Verlič in nova direktorica grosupeljske občinske uprave Zdenka Grozde, ki je še do začetka letošnjega leta službovala kot direktorica ljubljanskega Holdinga. A ne župan ne direktorica nista pomembna gosta – najpomembnejši gost bo župnik, ki bo pločnik blagoslovil.