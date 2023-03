Sindikat je spomnil na navedbe inšpektorata, da delavci v Engrotušu v enem mesecu opravijo več kot 200 ur, zato ministra in glavnega inšpektorja obveščajo, da sami že zadnjih pet let v povprečju delajo 246 ur.

Pozivu so priložili tudi tabelo 50 pripadnikov Slovenske vojske (SV). Ti so v preteklih petih letih v povprečju vsak mesec oddelali 57 ur več od polnega delovnega časa, določenega s pogodbo o zaposlitvi, ki predvideva 40 ur tedensko.

Ob tem naslovnika obveščajo tudi, da je vrhovno sodišče po predhodni odločitvi Sodišča EU odločilo, da je stalna pripravljenost na določenem kraju delovni čas. »Ministrstvo za obrambo pa še vedno zatrjuje, da je vse zakonito in v 1700 tožbah pripadnikov SV zoper državo trdi enako,« so zapisali.

Od ljubljanske območne enote inšpektorata za delo je sindikat 19. decembra prejeli obvestilo o obravnavani zadevi. »Ob tem ne vemo, za kaj gre, v vsakem primeru, tudi če gre za zadevo, ki bi lahko bila odziv na naše javne objave in pisanja odgovornim ter poročanja medijev glede kršitev predpisov v SV na delovnopravnem področju, do danes nismo prejeli nobenega odgovora,« so zapisali.

»Žalosti nas, da se dopušča množično zavestno in načrtno kršenje pravic slovenskih vojakov, odgovoren inšpektorat pa se ukvarja s posredovanimi tujimi delavci,« so zapisali. Dodali so, da gre v obeh primerih za nujnost nadzora in ukrepanja. »A očitno so v Sloveniji posredovani tuji delavci v Engrotušu in drugje pomembnejši od slovenskih vojakov,« so še zapisali.