»Pred najinim prvim državniškim obiskom v Nemčiji se zelo veseliva srečanja z vsemi, zaradi katerih je ta država tako posebna. V veliko veselje nama je, da lahko nadaljujemo s poglabljanjem dolgoletnega prijateljstva med našima narodoma,« sta pred prihodom na Twitterju zapisala britanski kralj in kraljica soproga Camilla.

Med tridnevnim obiskom bo Karel III. v četrtek nagovoril nemški parlament in se srečal s kanclerjem Olafom Scholzem ter ukrajinskimi begunci v državi, v petek pa bo odpotoval v Hamburg, kjer se bo spomnil žrtev letalskih napadov med drugo svetovno vojno in si ogledal tamkajšnji projekt obnovljivih virov energije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kraljevi par so na berlinskem letališču pozdravili s salvami iz 21 topov, medtem ko sta dve vojaški letali opravili prelet. Pred Brandenburškimi vrati je potekala pozdravna slovesnost, kjer ju je sprejel Steinmeier s soprogo Elke Büdenbender. Brandenburška vrata, okoli katerih se je nagnetlo na stotine gledalcev, so tako prvič v zgodovini predstavljala kuliso za sprejem visokega gosta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Steinmeier se je britanskemu kralju zahvalil za obisk in dejal, da je to »velika osebna gesta in pomemben znak za nemško-britanske odnose« ter prijateljstvo, ki »ostaja pomembno in močno«. Po njegovih besedah danes, natanko šest let po vložitvi prošnje Velike Britanije za izstop iz EU, državi odpirata novo poglavje v odnosih. »Skupaj, kot prijatelji in partnerji, zdaj gledamo naprej,« je dejal nemški predsednik in med drugim pozval k hitrejšemu boju proti podnebnim spremembam, ki so visoko na agendi britanskega kralja.

»Z današnjim srečanjem tukaj pošiljamo sporočilo tudi našim državljanom: zavedamo se dramatične nujnosti boja proti podnebnim spremembam. Sprejemamo to nalogo,« je še dejal Steinmeier, navaja dpa.

Do kraljevega obiska v Nemčiji prihaja po odpovedanem tridnevnem obisku v Franciji, od koder bi moral Karel III. pripotovati v Berlin, potem ko bi se v sosednji državi mudil od nedelje do torka. Vendar pa je bil monarhov obisk v Franciji preložen zaradi množičnih protestov po državi zaradi sporne pokojninske reforme.