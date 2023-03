Predlog direktive ima po besedah evropskega komisarjaza pravosodje Didiera Reyndersa tri glavne cilje, med katerimi je tudi zmanjšanje administrativnega bremena za podjetja. Z ukrepi bi evropska podjetja na leto lahko skupaj prihranila okoli 437 milijonov evrov, ocenjuje komisija.

Lahko bodo uporabljala enoten večjezični certifikat, v katerem bodo zajete ključne informacije o podjetju, predvideva predlog. Certifikat bodo lahko uporabila, ko bodo želela sodelovati v javnih razpisih, pri davčnih postopkih ali pri kandidiranju za sredstva v drugi državi članici.

Predlog predvideva tudi uvedbo pravila, da podjetjem ne bi bilo treba znova podati informacije, ki je že dostopna v nacionalnem poslovnem registru. Izmenjava informacij bi potekala prek sistema evropskih poslovnih registrov. V tem sistemu bi v skladu z novimi pravili morali objaviti ključne informacije o podjetju. Te bi bile tako javno dostopne na ravni EU, s čimer bi se povečala preglednost čezmejnega poslovanja, je pojasnil komisar. Nova pravila pa bi po njegovih besedah izboljšala tudi zanesljivost teh podatkov, s čimer bi okrepili zaupanje, ki je poleg povečanja preglednosti in zmanjšanja administrativnega bremena eden od treh ciljev predloga.

»Ti ukrepi bodo poenostavili in pospešili poslovanje, saj bodo veljali za okoli 16 milijonov družb z omejeno odgovornostjo in dva milijona partnerstev v EU,« je ob tem še povedal komisar. Po njegovih besedah je predlog namenjen predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki želijo poslovati čezmejno. Ob tem pa odgovarja na potrebe, ki jih je komisija nedavno opredelila v strategiji o dolgoročni konkurenčnosti EU, ki so jo na vrhu pretekli teden podprli tudi voditelji držav članic.