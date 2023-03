Nekdanji profesionalni boksar v blodnjah poškodoval žrtev

Na kranjskem okrožnem sodišču so nekdanjemu profesionalnemu boksarju Borisu M. izrekli varstveni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Sodili so mu zaradi poskusa uboja oziroma povzročitve hudih telesnih poškodb, a je bil spoznan za neprištevnega in tako za kaznivo dejanje ne odgovarja.