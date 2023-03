Vse skupaj se je začelo pred dvanajstimi leti, ko je ekipa zagnancev v Slovenijo pripeljala mednarodno idejo dogodkov Global Service Jam. »Takrat smo temu rekli, da rešujemo svet v 48 urah,« pripoveduje Ana Osredkar, ki se je z Global Service Jam srečala med bivanjem v tujini, stvar pa jo je tako navdušila, da jo je vzpostavila še v Sloveniji.

»Šlo je za dogodke od petka do nedelje, na katere smo brez omejitev vabili ljudi z različnimi ozadji in znanji ter se skupaj podali v proces razmišljanja na določeno temo: kaj so problemi, s katerimi se družba, skupnosti v okviru te teme srečujejo. Kar takoj smo začeli organizirati tri dogodke na leto, enega bolj splošnega, enega na temo trajnosti in enega na temo javnih storitev.«

Iskati rešitve, soustvarjati procese

»Zelo navdihujoče je bilo soustvarjati procese, v katerih so ljudje, ki so se nemara videli prvič v življenju, v ustvarjalnem in zabavnem vzdušju iskali rešitve za konkretne probleme in uporabljali svoje zelo raznolike veščine, znanja in zorne kote za doseganje skupnega cilja. V treh dneh smo prišli do prvih prototipov rešitev in jih tudi začeli preizkušati,« pravi Ana Kyra Bekš, ki dodaja, da se je slovenska organizacijska ekipa stvari lotila tako zagnano, da sta v Slovenijo prišla tudi začetnika Global Service Jam na svetovni ravni in bila iskreno presenečena, kaj vse zmore narediti ena udarniška ekipa. »Vsi, ki smo takrat sodelovali pri organizaciji, smo to počeli poleg svojih služb, študijev, drugih zaposlitev.«

»Zgodilo se je, da so se teh dogodkov udeleževali različni javni uslužbenci, nevladniki, podjetniki, ki so nas začeli spraševati, ali bi kaj takšnega lahko organizirali znotraj njihove organizacije. Logičen korak naprej je bil, da svoj entuziazem skušamo pretvoriti v službo,« doda Ana Osredkar.

Leta 2014 so ustanovili zavod Servis 8; danes ekipo zavoda sestavljata Ana Osredkar in Ana Kyra Bekš, ki sta se v zadnjih letih posvetili predvsem sodelovanju z javnim sektorjem.

»Temeljna pristopa, ki ju uporabljava pri svojem delu, sta oblikovalsko mišljenje in storitveno oblikovanje. Ukvarjava se z načrtovanjem javnih storitev, z uporabniškimi raziskavami in s testiranjem, z načrtovanjem uporabniških vmesnikov, digitalnih izkušenj, veliko pa se posvečava tudi izobraževanju in usposabljanju v javnem sektorju.«

Trenutno s Statističnim uradom Republike Slovenije vstopata v nadaljevanje projekta, ki so ga začeli lani pomladi. »Urad je želel izboljšati uporabniško izkušnjo bralcev svojih objav - statističnih podatkov in rezultatov statističnih raziskav, ki jih izvaja,« pojasnjuje Ana Osredkar. »Proces preizpraševanja uporabniške izkušnje hkrati služi za učenje novih načinov dela, ki sicer v javnem sektorju niso tako pogosti.«

Novo veselje in motivacija za delo

»V kontekstu javnega sektorja je za naju zelo pomembno, da ljudje vidijo, da je možno delati drugače. Da sodelovanje ni nekaj, v čemer zgolj uživamo, ampak da dejansko prinaša boljše rezultate in učinke. Po odzivih, ki jih dobivava, sklepava, da zaradi sproščenega pristopa in odprte komunikacije ljudje dobijo neko novo veselje in motivacijo za delo,« pravi Ana Kyra Bekš.

»Veliko pozornost namenjava transparentnosti. Skozi celoten proces skušava komunicirati s celotno organizacijo, z vsemi, ki so vključeni v projekt, in jih zelo natančno obveščati, kaj se dogaja s projektom. To je v javnem sektorju precej nova stvar, saj so ljudje tam navajeni, da dobijo neko nalogo, ki jo morajo v določenem času opraviti in jo na koncu dostaviti nadrejenemu. Na stopnji načrtovanja, ko nekaj še ni popolnoma izgrajeno, v javnem sektorju ni veliko deljenja informacij. To želiva spremeniti. Da že v fazi načrtovanja vključujemo druge – sodelavce in javnost -, da sodelujemo, da smo lahko ranljivi, saj to izjemno pomaga pri doseganju boljših rezultatov,« dodaja Ana Osredkar.

»Ljudi in organizacije v javnem sektorju, ki se želijo bolj približati uporabnikom, pri tem podpreva in jih opremiva z vsem, kar potrebujejo, da lahko sami nadaljujejo z delom. Lepo je, ko se v skupini vzpostavi zaupanje, ko začnemo razumeti, da skupaj delamo boljše, ko nihče ne razmišlja o sebi, ampak o tem, kaj bo naše delo dalo organizaciji in kaj to pomeni za uporabnike,« pravi Ana Kyra Bekš.

Ob tem Ana Osredkar in Ana Kyra Bekš pravita, da sta najbolj ponosni na svoj odnos, ki sta ga zgradili skozi leta iskrenega in ustvarjalnega sodelovanja. »Tudi sami sva nenehno v procesu preizpraševanja, pogosto si rečeva, dobro, kje sva ta hip, kaj je najina dodana vrednost, koga nagovarjava, katerega problema še ne rešujeva. Pa tudi na osebni ravni, skupaj in vsaka zase: kje hočem rasti? Kje najdem motivacijo? Delava, kar učiva. To je najbrž najin največji dosežek.«

Servis 8 Vas zanima oblikovanje storitev? Imate idejo o vključevanju uporabnikov, pa ne veste, kje začeti? Pridružite se brezplačnim mesečnim srečanjem »SD x UX Drinks Ljubljana«, ki jih Servis 8 organizira v sodelovanju z UX Meetup. Spoznali boste zanimive goste in slišali veliko novega s področja storitvenega oblikovanja in načrtovanja uporabniških izkušenj. Datume srečanj in vse druge informacije najdete na https://www.meetup.com/uxslovenia/. Ana Kyra Bekš in Ana Osredkar še posebej vabita organizacije javnega sektorja in nevladne organizacije, ki želijo v svoje aktivnosti in odločanja bolje vključevati svoje uporabnike ali ki potrebujejo podporo za strukturirano reševanje izzivov - pocukajte ju za rokav. Ana odgovarja na 040/320-550, Ana Kyra pa na 040/591-676. Njun spletni naslov je www.servis8.com. Za boljšo predstavo o tem, kaj Servis 8 počne v javnem sektorju, pa si lahko preberete študijo primera (v angleškem jeziku), ki sta jo spisali na podlagi sodelovanja s Statističnim uradom Republike Slovenije. Naj bodo javne storitve namenjene ljudem, ne same sebi!